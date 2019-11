Dell start levering RTX 2080-upgradekit voor Alienware-laptop voor 1639 dollar

Dell is in de VS gestart met de levering van gpu-upgradekits voor zijn Alienware Area 51m-gamelaptop. Met de kit kunnen gebruikers de videokaart van hun laptop upgraden. De kit voor de RTX 2080 kost 1639 dollar.

De kits bestaan uit een gpu-kaart op basis van Dells eigen graphics form factor in combinatie met Cryo-Tech v2.0-koeling met twee fans en zeven koperen heatpipes. Ook krijgt de koper van de kit een voeding, voor als de bestaande voeding niet krachtig genoeg is, en daarnaast lijkt de installatie door een monteur-aan-huis inbegrepen te zijn.

Het gaat om gpu-kaarten voor de RTX 2070 en RTX 2080, voor respectievelijk 1039 en 1639 dollar, dat is omgerekend en met btw 1139 en 1796 euro. Of die bedragen in lijn liggen met de daadwerkelijke europrijzen is nog niet bekend, de upgradekits staan nog niet op de Nederlandstalige Dell-site en ook niet bij de productpagina van de Alienware Area 51m.

Dell kondigde de gamelaptop begin dit jaar aan en benadrukte daarbij de upgrademogelijkheden wat betreft de cpu en gpu. Standaard levert het bedrijf de laptop met de Nvidia GeForce RTX 2060, 2070 of 2080. Of er nog upgradekits met andere gpu's verschijnen, is niet bekend.