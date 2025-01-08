Alienware brengt nieuwe Area 51-desktop met upgradebare componenten uit

Dell brengt nieuwe, modernere varianten uit van zijn klassieke Alienware-pc's, de Area 51 en de Aurora. In tegenstelling tot voorgaande versies wordt het daarbij makkelijker bepaalde onderdelen te vervangen. Verder is er in de desktops veel ruimte voor onder andere koelelementen.

Dell verkoopt de Area 51-desktop al jaren onder de Alienware-gaminglijn. Het bedrijf zegt nu een nieuwe, moderne versie uit te brengen met vervangbare componenten. De nieuwe Area 51 is een behuizing met een inhoud van 80 liter waarvan gebruikers vrijwel alle componenten kunnen aanpassen, inclusief het moederbord dat in voorgaande versies nog een model van Dell zelf was. Voor dat laatste moeten gebruikers overigens wel een aparte converter kopen; Dell verkoopt het model nog steeds met zijn eigen AlienFX-moederbord met Intels Z890-chipset aan boord, maar het belooft dat er wel andere moederborden in de tower passen. Dell zegt verder dat het in het chassis nog QR-codes heeft toegevoegd met instructies over hoe gebruikers die componenten kunnen vervangen en hoe ze onderhoud kunnen doen aan bijvoorbeeld de fans.

De desktop heeft maximaal een Intel Core Ultra 9 285K-processor en de nieuwe RTX 5090-gpu van Nvidia erin, al zijn er goedkopere varianten beschikbaar. Ook die modellen kunnen dus worden geüpgraded, zegt Dell. Er zit verder maximaal 64GB aan DDR5-6400-geheugen en 8TB aan NVMe-M.2-ssd's in de computer, naast een voeding van 850 of 1500W waarvan Dell de fabrikantnaam niet noemt. Het gaat om een ATX12VO-voeding met Platinum-rating.

Kopers kunnen ervoor kiezen de desktop te kopen in combinatie met een 240mm- of 360mm-waterkoeler te kopen. Bij die kleine variant is het mogelijk zelf een tweede 240mm-koeler toe te voegen. Dell zegt dat het ontwerp van de desktop zo is gemaakt dat gebruikers veel ruimte hebben om componenten aan te passen. Dat kan onder andere doordat de kabels via de zijkant zijn weggewerkt, maar ook door een knop aan de achterkant van het model waarmee de beide zijkanten, waarvan er eentje van gehard glas is, open kunnen.

Dell geeft nog geen exacte details over de prijzen en beschikbaarheid, maar zegt dat de pc 'in het eerste kwartaal van het jaar' te koop komt 'in bepaalde configuraties'. In het eerst beschikbare model zit een RTX 5080; die versie van de desktop kost 4500 dollar, omgerekend en inclusief btw een kleine 5300 euro.

Aurora

Naast de Area 51-desktop brengt Dell ook een nieuwe Aurora-desktop-pc uit. Dat is een nieuwe variant van het bestaande midtowermodel, dat ook nu een inhoud van 40 liter heeft. Dat model heeft ook maximaal een Intel Core Ultra 9 285K-processor en 'Nvidia's next-gen gpu's', al specificeert Dell niet of daarin alle modellen van de RTX 5000-serie beschikbaar komen. Veel van de andere specificaties van de kleinere tower zijn lager dan die van de Area 51; zo zit er maximaal een 1000W-voeding in de kast. Dat model komt in het eerste kwartaal uit, maar Dell noemt er nog geen prijs voor.