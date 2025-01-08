Alienware brengt nieuwe Area 51-desktop met upgradebare componenten uit

Dell brengt nieuwe, modernere varianten uit van zijn klassieke Alienware-pc's, de Area 51 en de Aurora. In tegenstelling tot voorgaande versies wordt het daarbij makkelijker bepaalde onderdelen te vervangen. Verder is er in de desktops veel ruimte voor onder andere koelelementen.

Dell verkoopt de Area 51-desktop al jaren onder de Alienware-gaminglijn. Het bedrijf zegt nu een nieuwe, moderne versie uit te brengen met vervangbare componenten. De nieuwe Area 51 is een behuizing met een inhoud van 80 liter waarvan gebruikers vrijwel alle componenten kunnen aanpassen, inclusief het moederbord dat in voorgaande versies nog een model van Dell zelf was. Voor dat laatste moeten gebruikers overigens wel een aparte converter kopen; Dell verkoopt het model nog steeds met zijn eigen AlienFX-moederbord met Intels Z890-chipset aan boord, maar het belooft dat er wel andere moederborden in de tower passen. Dell zegt verder dat het in het chassis nog QR-codes heeft toegevoegd met instructies over hoe gebruikers die componenten kunnen vervangen en hoe ze onderhoud kunnen doen aan bijvoorbeeld de fans.

De desktop heeft maximaal een Intel Core Ultra 9 285K-processor en de nieuwe RTX 5090-gpu van Nvidia erin, al zijn er goedkopere varianten beschikbaar. Ook die modellen kunnen dus worden geüpgraded, zegt Dell. Er zit verder maximaal 64GB aan DDR5-6400-geheugen en 8TB aan NVMe-M.2-ssd's in de computer, naast een voeding van 850 of 1500W waarvan Dell de fabrikantnaam niet noemt. Het gaat om een ATX12VO-voeding met Platinum-rating.

Alienware Area 51

Kopers kunnen ervoor kiezen de desktop te kopen in combinatie met een 240mm- of 360mm-waterkoeler te kopen. Bij die kleine variant is het mogelijk zelf een tweede 240mm-koeler toe te voegen. Dell zegt dat het ontwerp van de desktop zo is gemaakt dat gebruikers veel ruimte hebben om componenten aan te passen. Dat kan onder andere doordat de kabels via de zijkant zijn weggewerkt, maar ook door een knop aan de achterkant van het model waarmee de beide zijkanten, waarvan er eentje van gehard glas is, open kunnen.

Dell geeft nog geen exacte details over de prijzen en beschikbaarheid, maar zegt dat de pc 'in het eerste kwartaal van het jaar' te koop komt 'in bepaalde configuraties'. In het eerst beschikbare model zit een RTX 5080; die versie van de desktop kost 4500 dollar, omgerekend en inclusief btw een kleine 5300 euro.

Area 51 2

Aurora

Naast de Area 51-desktop brengt Dell ook een nieuwe Aurora-desktop-pc uit. Dat is een nieuwe variant van het bestaande midtowermodel, dat ook nu een inhoud van 40 liter heeft. Dat model heeft ook maximaal een Intel Core Ultra 9 285K-processor en 'Nvidia's next-gen gpu's', al specificeert Dell niet of daarin alle modellen van de RTX 5000-serie beschikbaar komen. Veel van de andere specificaties van de kleinere tower zijn lager dan die van de Area 51; zo zit er maximaal een 1000W-voeding in de kast. Dat model komt in het eerste kwartaal uit, maar Dell noemt er nog geen prijs voor.

Alienware Aurora

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-01-2025 16:38 42

08-01-2025 • 16:38

42

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Reacties (42)

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410Gone 8 januari 2025 16:42
Vroeger Alienware gehad, conclusie na jaren: overpriced af.
Dekar @410Gone8 januari 2025 19:34
Overpriced is een ding. Dat ze ook nog eens gruwelijk underperformen is pas erg.
YouTube: Alienware Can't Get It Right - R15 2023 Pre-Built Gaming PC Review
YouTube: Crazy Bad $5000 Alienware Gaming PC: R13 Aurora Tear-Down
YouTube: The Worst Pre-Built We've Ever Reviewed: Alienware R13 $5000 Gaming ...

Of deze dus beter is betwijfel ik ten zeerste.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 8 januari 2025 19:38]

marco.heykant @Dekar9 januari 2025 09:13
het voordeel van de twijfel in dit geval is in ieder geval dat het standaard onderdelen inzitten en het er op lijkt dat er daadwerkelijke lucht in kan komen.

Maar ik weet zeker dat Steve er een blik op zal werpen en ik kan niet wachten.
AtrumVesica @marco.heykant9 januari 2025 12:28
"Standaard" onderdelen waar je een optionele bracket moet aanschaffen die wellicht nog te koop is waneer je je bak wil upgraden en dan een "Standaard" ATX12VO waar je hoogstwaarschijnlijk dan niet een gangbare PSU in kan zetten.

Alienware heeft een hoog grapjas gehalte.
Splorky @410Gone8 januari 2025 18:58
Soms moet je het zelf ervaren :)
Maar bij die configurator van Dell gaan me nek haren overeind staan hoe die prijzen om hoog gaan, of hoe de het ram geheugen wordt ingedeeld.
Zoidberg_AvG @410Gone8 januari 2025 19:32
Qua laptops snap ik nog dat je voor Alienware gaat, ja ze zijn heel duur maar je hebt wel iets unieks qua uiterlijk.

Deze desktop serie daarentegen is gewoon een 13 in een dozijn kast met glazen side panel met standaard componenten en een AIO waterkoeler, en niet echt een uniek uiterlijk zoals bijvoorbeeld de Aurora r1 had.
Settler11 @410Gone8 januari 2025 20:50
Die conclusie had ik destijds al ;)
Essox Lucius 8 januari 2025 16:46
Standaard ATX mobo en maar twee RAM slots? En dat allemaal voor 5300€? Is de kast van goud gemaakt of zo?
Chris2 @Essox Lucius8 januari 2025 17:24
Toch jammer.. ik maak altijd de vergelijking "Als je een lego set in elkaar kan zetten; kan je ook een pc bouwen". En vaak met wat Youtube video's lukt het mensen nog prima ook. Scheelt een hoop centen.

[Reactie gewijzigd door Chris2 op 8 januari 2025 17:25]

Ludwig005 @Essox Lucius8 januari 2025 18:34
Gaat dell nu ook proberen om OC records te breken 😅?
Silence 8 januari 2025 16:50
Schijnbaar zijn er nog steeds mensen die dit kopen, al snap ik dat totaal niet als je kijkt wat je krijgt voor je geld
Uruk-Hai @Silence8 januari 2025 17:15
Mensen zonder diepgaande IT kennis met meer dan genoeg geld zoals miljonairs en miljardairs (vraag een AI maar eens hoeveel er daar wereldwijd van zijn) die denken dat goedkoop altijd duurkoop is en dus het meest dure kopen omdat ze oprecht geloven daarmee beter af te zijn.

Denk je bijvoorbeeld eens in dat je een tiener met miljonairs als ouders bent, dan maal je niet om een duizendje meer of minder. Dan vraag je voor je verjaardag gewoon een game pc die er zo mooi mogelijk uit ziet en dan krijg je dus zoiets als dit cadeau ;)

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 8 januari 2025 17:22]

Crim @Uruk-Hai8 januari 2025 17:29
Echt niet alleen miljonairs hoor, gewoon iedereen met een redelijk budget voor een game-pc zonder de kennis om zelf een pc te bouwen. Die groep is veel groter dan de groep die wel zelf een pc kan bouwen.
Cyclone82 @Crim8 januari 2025 22:46
Er is niks redelijks aan een pc van 5300€... Mensen zonder kennis en teveel geld kopen deze troep
Uruk-Hai @Crim8 januari 2025 17:34
Wat ik bedoel is dat het vooral voor miljonairs en miljardairs (en kinderen daarvan) aantrekkelijker is om voor "een paar duizend euro" aantrekkelijk is om een gokje te wagen, in plaats van zich vooraf helemaal te gaan inlezen in reviews e.d.

Hoe minder geld je hebt als consument, hoe meer je je gaat inlezen in wat goed is en wat niet en hoe kleiner de kans dat je iets van Alienware koopt.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 8 januari 2025 17:37]

Advizor @Uruk-Hai8 januari 2025 19:10
Dus dit is een slecht product?
Daarnaast hoef je echt geen miljonair te zijn om een pc te kopen van 5000 euro. Een gemiddelde vakantie met gezin in het hoogseizoen kost ongeveer hetzelfde.
Uruk-Hai @Advizor9 januari 2025 06:44
Of specifiek dit systeem van Alienware ondermaats presteert voor de prijs zal nog moeten blijken, maar gezien de eerdere reacties op dit artikel betwijfel ik of een gezin dat 5000 euro wil uitgeven aan een gegarandeerd leuke vakantie zomaar zo'n zelfde bedrag gaat uitgeven aan iets dat net zo duur is, maar waarvan de productlijn volgens diverse reviewers nu niet bepaald zekerheid geeft op een fijne ervaring.

Dus tja, op zich is deze specifieke uitgave geen slecht product misschien, maar de hele productlijn staat in elk geval niet voor zekerheid.
MVO88 @Silence8 januari 2025 19:38
Een paar jaar geleden bij de aanschaf van mijn huidige pc de vergelijking gemaakt wat de kosten zouden zijn vs zelf bouwen. Identieke onderdelen waren los €200 goedkoper.
Het scheelt me echter een middag werk en heb garantie op het geheel. Voor het gemak een kant en klare gekocht en die garantie kwam 2 maand later goed van pas. Was het de voeding of het moederbord waardoor hij alleen nog maar aan wilde nadat de spanning er volledig was afgehaald? Daar hoefde ik me niet druk om te maken, want kon hem direct omruilen voor een nieuwe, die €200,- heb ik weer terugverdiend.

Misschien dat ik mijn volgende wel weer zelf bouw, als ik dan tijd heb voor een hobby projectje. Anders is kopen niet een heel slecht en veel duurder alternatief en denk dat dit voor velen geldt.
DDX 8 januari 2025 16:42
Lol, vroeger was dit gewoon standaard dat je zelf iets kon vervangen.
En nu als feature verkopen ?
SterkeYerke @DDX8 januari 2025 19:43
Is dat bij Dell en Alienware ooit écht standaard geweest? Zelfs mijn Dell Dimension met Pentium 4 is volgens mij niet helemaal ATX compliant.
Opa @SterkeYerke9 januari 2025 10:31
Mijn Dimension 9100 (P4 D820) had een standaard BTX moederbord. Wie kent ze nog? 8-)
pfudaniel @Opa10 januari 2025 16:08
Die ken ik nog! Mooi machines
Nephalem82 8 januari 2025 16:43
Ik wacht met smart op de teardown en de mening van GamersNexus. Gezien hun vorige producten heb ik er zeeeeer weinig vertrouwen in :+
micnocom 8 januari 2025 16:48
In de tijd van de Aurora R4 was Alienware een overpriced merk wat eruit sprong vanwege de mooie kast (met bewegende ventilatie *vinnen*) en Rgb verlichting. Tegenwoordig is het alleen nog overpriced..
SgtElPotato 8 januari 2025 16:53
Er is schijnbaar een markt voor, dus overpriced is het niet. Genoeg mensen die gewoon een kant en klaar product willen, 5 jaar on site support en geen gezeik. Velen van ons kopen de onderdelen liever zelf en bouwen / tweaken alles zelf waar een Alienware / Dell het voor je doet.
Cyclone82 @SgtElPotato8 januari 2025 22:51
Wat "Tweaken" ze dan? Windows 11 Pro turbocharged?? Een gpu met een OC? Gratis Bloatware en een rampzalige antivirus gok ik als je 300€ extra betaald 😂
Dinictus208 8 januari 2025 17:11
Tja, toen Alienware zelfstandig was was het nog best een leuke propositie. Na de overname door Dell is het verval ingetreden. De ziel uit het bedrijf gezogen ten koste van centen. En nu wordt "modulair" verkocht als feature. De doelgroep bestaat waarschijnlijk mensen met wat geld over die wel iets van tech willen maar er ook weer niet teveel vanaf willen weten.
MPIU8686
8 januari 2025 17:31
Een desktop met een Intel Core Ultra 9 285K-processor // 64GB aan DDR5-6400-geheugen en 8TB aan NVMe-M.2-ssd's in de computer, naast een voeding van 850 of 1500W en waterkoeling
Met een RTX 5080; die versie van de desktop kost 4500 dollar, omgerekend en inclusief btw een kleine 5300 euro
€5300 voor een normale gamedesktop build met een RTX5080 in .. 8)7
Navi @MPIU86868 januari 2025 21:19
8TB SSD is dan wel weer beetje overkill. Maar inderdaad, voor die prijs moet er een 5090 in.
MPIU8686
@Navi9 januari 2025 00:49
8TB SSD is dan wel weer beetje overkill.
Niet als je in 4K opneemt en 10 Call of Duty's + de 5 laatste Assassin Creed's installeert .. :D
Shigefumi Hino 8 januari 2025 18:48
Mooi zeg. Die Area 51 vind ik interessant. Gespaard voor Intel i9 configuratie en RTX 5090 dus ik denk dat dit naar Alienware gaat ;-). Vroeger Alienware gehad, ik denk inmiddels al weer 10 jaar terug, en altijd erg blij mee geweest. Ook gekeken naar zelf bouwen maar dat scheelt niet zo veel geld ten opzicht van Acer Orion 7000 of Alienware.
mortal @Shigefumi Hino8 januari 2025 19:05
Dan doe je toch iets gruwelijk verkeerd hoor. Zelfbouw is aanzienlijk goedkoper.
Shigefumi Hino @mortal8 januari 2025 19:15
Dat zou kunnen, inderdaad. De laatste keer dat ik keek was zelfbouw rond de 500 euro goedkoper op basis van een RTX4090, Intel i9 14900KF en 64GB geheugen. Het kan natuurlijk zijn dat de oude Aurora's met korting werden verkocht toendertijd in verband met de komst van Blackwell.
ötzi @Shigefumi Hino8 januari 2025 20:30
Ik weet niet waar jij dan kijkt voor je componenten want een pc met de door jou omschreven specificaties bouw je voor 3600 Euro, op moment van schrijven is de Alienware waar je naar keek een dikke 4650 Euro. Een verschil van meer dan 1000 Euro. Buiten de discutabele kwaliteit van Alienware is de prijs al genoeg om daar ver vandaan te blijven lijkt me.
Shigefumi Hino @ötzi8 januari 2025 22:10
Bedankt! 1000 Euro vind ik het zeker wel waard om naar zelfbouw te kijken. Ik zal wat meer onderzoek doen.
skdevil @Shigefumi Hino8 januari 2025 23:17
Beter wegblijven van Dell(en dus Alienware) en NZXT prebuilds. Je zou t kanaal van gamersnexus op YT eens kunnen bekijken!
Dekar @Shigefumi Hino8 januari 2025 19:43
Zoek maar eens naar reviews van de Alienware PCs. Totale rommel. Het wordt te heet en presteert verl slechter dan dat de hardware zou moeten kunnen. Te luidruchtig. Veel mis mee. En de tech support is ook om te huilen.

Als je 5000 euro wil uitgeven, stuur mij dan aub een DM. Ik bouw een snellere PC voor je voor een fractie van de prijs.

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