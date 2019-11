Crowdfunding voor Xs4all-alternatief haalt maximale bedrag van 2,5 miljoen euro

De campagne om geld op te halen voor een nieuwe internetaanbieder in Nederland, die een alternatief voor het verdwijnende Xs4all moet bieden, heeft het maximale leenbedrag van 2,5 miljoen euro opgehaald.

Het maximale bedrag van 2,5 miljoen euro stond donderdagavond rond 20.00 op de teller. In totaal hebben 3113 investeerders meegedaan, waarmee het gemiddelde investeringsbedrag dus 803 euro bedraagt. Het ging om een leningcampagne: de looptijd van de lening is 60 maanden met 3 procent rente waarbij het eerste jaar aflossingsvrij is.

Maandagavond begon de actie op Crown About Now en dinsdag werd het streefbedrag van 1,25 miljoen euro bereikt. Voor een deel hadden de initiatiefnemers, de actiegroep Xs4all Moet Blijven, zelf de financiering voor een eigen internetaanbieder al rond, maar voor onder andere huur, apparatuur en personeel was nog geld nodig. Die provider moet zich onderscheiden op het gebied van privacy, veiligheid en service. De aanleiding is het verdwijnen van Xs4all, zoals door KPN is aangekondigd.

Vanaf het eerste kwartaal van 2020 moet de internetaanbieder dan dsl- en glasvezelinternet, televisie en voip gaan aanbieden, mogelijk onder de naam Freedom Internet.