Freedom Internet gaat 'vanaf' 50 euro per maand rekenen voor 1Gbit/s-glasvezel

Freedom Internet gaat 1Gbit/s-glasvezelverbindingen aanbieden voor een vanafbedrag van vijftig euro per maand. Op 30 maart start de nieuwe Nederlandse provider met zijn aanbod van dsl- en glasvezelabonnementen.

Freedom Internet heeft op Twitter een teaser geplaatst over zijn komende 1Gbit/s-aanbod via glasvezel. Verdere details wil het bedrijf nog niet geven over zijn komende pakketten, die het vanaf 30 maart gaat aanbieden. Freedom Internet belooft later deze week meer details bekend te maken in een nieuwsbrief.

Het gaat om een vanafprijs en niet bekend is in welke regio's het jonge bedrijf diensten gaat aanbieden en welke prijzen het precies voor welk aanbod rekent. Freedom Internet heeft altijd betoogt geen prijsvechter te worden, maar zich te richten op 'kwalitatief en betrouwbaar, meekijkvrij internet'. "Dat lukt niet als we lage prijzen vragen", aldus Freedom Internet.

Al eerder was duidelijk dat Freedom Internet vast internet, vaste telefonie en televisie gaat leveren via dsl en glasvezel. Voor zijn aanbod werkt Freedom Internet samen met een partnerbedrijf dat al een wba-overeenkomst met KPN heeft, maar welk bedrijf dat is, wilde de provider vorig jaar niet zeggen. Klanten krijgen een FritzBox-router/modem of kunnen eigen hardware gebruiken. De aanbieder gaat zijn diensten gefaseerd aanbieden. De provider maakt gebruik van het netwerk van KPN, maar wil op termijn ook via het kabelnetwerk van Ziggo diensten aanbieden.

KPN zelf maakt zijn 1Gbit/s-aanbod voor glasvezel vanaf maart breed beschikbaar, maar niet bekend is wat het telecombedrijf rekent voor dit abonnement. Voor 500Mbit/s symmetrisch vraagt KPN op dit moment 55 euro per maand. Concurrent Ziggo biedt inmiddels ook 1GBit/s via de kabel aan, maar met een upload van 50Mbit/s. Ziggo maakte vorig jaar bekend dat dit 99,50 euro per maand kost, maar inmiddels noemt de aanbieder een prijs van 76,50 euro op zijn site.