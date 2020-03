Freedom Internet maakt meer details bekend over prijzen internetabonnementen

Freedom Internet geeft meer details over de dsl- en glasvezelabonnementen die het gaat aanbieden. Via het KPN-netwerk is volgens de provider landelijk glasvezel beschikbaar. Dat kost minimaal 59 euro per maand voor een 100Mbit/s-verbinding.

Vorige maand maakte Freedom Internet al bekend dat het een 1Gbit/s-glasvezelverbinding gaat leveren voor een bedrag van 50 euro per maand. Details waren toen echter niet bekend. Dinsdag meldt de provider in een nieuwsbrief dat het gigabitabonnement 'regionaal' beschikbaar zal zijn 'via verschillende netwerken'. De definitieve prijs is 49 euro per maand.

In gebieden waar Freedom Internet gebruik moet maken van het KPN-netwerk, zijn glasvezel­abonnementen veel duurder. Er is dan keuze uit 100, 200, of 500Mbit/s voor respectievelijk 59, 65 en 79 euro per maand. KPN biedt glasvezelinternet met die snelheden aan voor 47,50, 50 en 55 euro. Ook heeft KPN sinds deze week een 1Gbit/s-abonnement voor 65 euro.

De nieuwe provider zegt dat de prijzen sterk afhankelijk zijn van de prijs die Freedom moet betalen aan netwerkleveranciers. Het bedrijf zegt voldoende winst te willen maken om te kunnen investeren in nieuwe diensten, eigen hardware en personeel.

Freedom Internet gaat ook dsl-abonnementen aanbieden via het KPN-netwerk. Dat kost 47 euro per maand, een snelheid specificeert de provider niet. Dsl-pairbonding kan afgenomen worden om de snelheid te verdubbelen, dat kost 12 euro extra per maand. Klanten kunnen vanaf 30 maart op de website van de provider zien welke snelheden beschikbaar zijn op hun locatie. Ook maakt de provider dan meer details bekend over aanvullende diensten zoals tv.

Aanvankelijk kunnen alleen Freedom Founding Members een internetverbinding bestellen. De provider start met een testgroep van 128 klanten. Zodra die zijn aangesloten, worden 256 nieuwe orders aangenomen. Daarna volgen groepen van 512, 1024 en 2048 klanten. Als die allemaal zijn aangesloten, kan het tempo worden opgevoerd volgens de provider. Eind 2020 zou het inschrijvingsproces voor iedereen open moeten zijn.