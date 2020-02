Gegevens van alle 6,5 miljoen Israëlische stemmers zijn uitgelekt via app

Persoonsgegevens van bijna 6,5 miljoen Israëlische stemmers waren toegankelijk via een politieke app. Likoed, de politieke partij van minister-president Netanyahu, uploadde de gegevens naar de app. Logingegevens voor de database stonden in de broncode van de site.

De Israëlische krant Haaretz kreeg via een anonieme tipgever te horen dat de kiezersgegevens op straat lagen. Volgens de krant waren de gebruikersnamen en wachtwoorden van admin-accounts te vinden door simpelweg de broncode van de Elector-website te bekijken. Daarmee kon ingelogd worden en was de complete database met persoonsgegevens van kiezers te downloaden.

Het gaat om data van 6.453.254 Israëliërs, waaronder namen, identiteitskaartnummers, adressen, het geslacht en in sommige gevallen ook telefoonnummers en 'andere persoonlijke details'. Politieke partijen in Israël ontvangen dergelijke informatie voorafgaande aan verkiezingen. Partijen moeten de informatie goed beschermen en mogen de database niet reproduceren of aan derde partijen leveren. Na de verkiezingen moet de database verwijderd worden.

Likoed uploadde de database naar de Elector-app, een eigen applicatie voor het 'managen van verkiezingen', die onder andere gebruikt wordt om tijdens de verkiezingsdag statistieken weer te geven en stembureaus onderling berichten uit te laten wisselen. Feed-b, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld, zegt dat het lek is gedicht. Likoed heeft niet gereageerd op vragen van de krant.

De anonieme tipgever voorzag de krant van persoonlijke details van belangrijke Israëliërs, afkomstig uit de database. Het is niet bekend hoeveel mensen toegang hebben gekregen tot de persoonsgegevens. Haaretz merkt op dat de app gebruikers heeft in verschillende landen, waaronder de VS, China en Rusland. Advocaten hebben een verzoek ingediend bij de verkiezingscommissie om het gebruik van de app te verbieden.

Volgens de krant hebben privacyvoorvechters al gewaarschuwd voor het gebruik van de applicatie. Publicaties TheMarker en Ha’ayin Hashivi’it maakten eerder al bekend dat de app het mogelijk maakt om databases aan te leggen die in strijd zijn met de privacywetgeving. De app vraagt gebruikers om aanvullende details te geven bij de namen van bekenden en vrienden die mogelijk op Likoed stemmen. Haaretz schrijft dat Likoed in het verleden betrokken is geweest bij meerdere privacyschandalen. Zo is de database van mensen die op de partij stemmen, al meerdere keren uitgelekt via internet. Dit keer gaat het om alle stemgerechtigden in het land.