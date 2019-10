Ziggo start vanaf 15 oktober met 1Gbit/s in Utrecht voor 99,50 euro per maand

Ziggo start volgende week dinsdag met het aanbieden van een 1Gbit/s-abo aan klanten in delen van de gemeente Utrecht en Nieuwegein. In november volgt Hilversum en in 2020 start de provider met het aanbod in meer Nederlandse steden. Het pakket kost 99,50 euro per maand.

Het Giga-pakket van Ziggo bestaat uit internet met een downloadsnelheid van maximaal 1Gbit/s en upload van 50Mbit/s, een tv-pakket met Movies & Series en vast bellen. Vanaf 15 november kunnen Ziggo-klanten in Utrecht-stad, Vleuten, De Meern en Nieuwegein het aanbod afnemen en Hilversum volgt eind november. In 2020 komt 1Gbit/s via de kabel naar klanten in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen. Ziggo wil zijn netwerk in twee jaar tijd omzetten naar wat het noemt GigaNet.

Sinds eind augustus vorig jaar test Ziggo de 1Gbit/s-snelheid al in de Utrechtse wijk Oog in Al bij twintig huishoudens en bedrijven. De aanbieder meldde destijds het aanbod vanaf 2020 naar klanten te willen brengen. Dat is drie maanden eerder geworden. Overigens gaat het om een theoretische snelheid. De werkelijke snelheid die klanten krijgen is afhankelijk van meerdere factoren zoals mate van overboeking en gelijktijdig netwerkgebruik in wijken.

Zakelijke klanten betalen vanaf 90,75 euro inclusief btw voor een Giga-abonnement. Volgens Ziggo is de maximale downloadsnelheid vanaf het modem 940Mbit/s voor een via de ethernetpoort aangesloten apparaat.

De hogere snelheden zijn mogelijk door de komst van docsis 3.1, een recente standaard voor kabelmodems en -infrastructuur. Om van het aanbod gebruik te maken, moeten klanten over modem beschikken die de 3.1-standaard ondersteunt. Ziggo verstrekt hiervoor de 3.1-modems CommScope/Arris TG3492LG en Ubee Interactive UBC1318ZG.