Canon brengt compacte Ivy Rec-camera voor gebruik buitenshuis uit

Canon komt met een compacte outdoorcamera op de markt. De Ivy Rec heeft een resolutie van 13 megapixel en kan full-hd-video's opnemen met 60 beelden per seconde. De camera komt in november uit en heeft een adviesprijs van 129 euro.

De Canon Ivy Rec is vooral bedoeld voor gebruik buitenshuis door 'casual' fotografen. Volgens Canon is de camera schokvast tot een valhoogte van twee meter en een half uur lang resistent tegen water tot twee meter diep. De Ivy Rec heeft geen ingebouwde zoeker, maar bevat in plaats daarvan een vierkant gat waarmee gebruikers hun compositie kunnen opstellen. Via dit gat kan de camera ook worden vastgemaakt aan een tas, broekriem of kattenhalsband door middel van een ingebouwde clip. Canon lijkt de camera te positioneren als een compactcamera.

De camera weegt 90 gram en heeft een 1/3"-cmos-sensor met een resolutie van 13 megapixel. Hiermee kunnen gebruikers, naast fotograferen, ook video's opnemen in full hd met maximaal 60 beelden per seconde. De camera kan maximaal tien minuten lang aan één stuk door video's opnemen. De opgenomen beelden worden opgeslagen op een micro-sd-kaart. De camera bevat een accu van 660mAh die kan worden opgeladen via een micro-usb-aansluiting. Aan de achterkant van het toestel zit een draaiwiel om de modus in te stellen.

De Ivy Rec ondersteunt daarnaast de Mini Cam-app van Canon, waarmee gebruikers in real-time het beeld van de camerasensor op hun telefoonscherm te zien krijgen. Deze app werkt via een wifi-verbinding. De camera ondersteunt ook bluetooth 4.1, waarmee foto en videobestanden direct vanaf de camera naar een smartphone gestuurd kunnen worden.

Canon introduceerde de camera al in juli. De fabrikant heeft toen een crowdfundingcampagne gestart voor de camera, die ruimschoots werd gehaald. De Ivy Rec komt in november uit voor 129 euro.