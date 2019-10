Onderzoekers maken dunnere en lichtere optische lens voor smartphones

Amerikaanse wetenschappers hebben een nieuwe type lens ontwikkeld dat in vergelijking met reguliere lenzen voor smartphonecamera's veel lichter en dunner is. Dat zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van 'platte' smartphones zonder dat de camera of het camera-eiland uitsteekt.

Volgens een van de onderzoekers zijn conventionele smartphonecameralenzen een paar millimeters dik, terwijl de nieuw ontwikkelde lens een dikte van enkele micrometers heeft, 10μm om precies te zijn. Daarmee is de ontwikkelde lens ongeveer duizend maal dunner dan de reguliere lenzen. Daarnaast is hun lens naar eigen zeggen honderd keer lichter. Deze voordelen hoeven volgens de onderzoekers niet gepaard te gaan met nadelen op het vlak van de prestaties.

Een conventionele gebogen lens vangt licht van buitenaf op, dat door de verschillende brekingsindices van lucht en glas meerdere keren wordt gebroken en dus van richting verandert. Zodoende valt het uiteindelijk op de camerasensor, waar het licht in elektriciteit wordt omgezet. De nieuwe lens bestaat uit een veelheid van microstructuren, waarbij elke individuele structuur het licht als het ware verstrooit; door lichtbreking wordt het van richting veranderd zodat het op de sensor komt. Volgens de onderzoekers moeten deze microstructuren gezien worden als heel kleine pixels van een lens, of verstrooiingselementen. Op zichzelf zijn het geen lenzen maar allemaal gezamenlijk vormen ze een lens.

Het resultaat is een lens die plat en niet gebogen is. Een conventionele lens bestaat uit gebogen oppervlakken en wordt dikker met een toenemende resolutie. Daarvoor moet het licht onder grotere hoeken worden gebroken, wat een verlaging van de straal van de kromming vergt. Dat maakt de lens dikker en zwaarder. Door de toepassing van de microstructuren zou dat niet meer nodig zijn.

De onderzoekers stellen dat de door hen ontwikkelde lens kan leiden tot smartphonecamera's die niet uitsteken. Daarnaast is de dunnere lens ook geschikt voor infraroodopnames, waarbij via thermografie de temperatuur in kaart wordt gebracht. Dat maakt het mogelijk om naar hittebronnen te zoeken. Volgens de wetenschappers kan hun lens bijvoorbeeld worden gebruikt om lichtere militaire drones te maken die langer in de lucht kunnen blijven, waarbij ze nachtmissies kunnen uitvoeren of kunnen zoeken naar bosbranden en slachtoffers van natuurrampen. Daarnaast is hun ontwikkeling in potentie goed nieuws voor soldaten, die met veel lichtere nachtzichtkijkers op pad zouden kunnen.

In principe zou de nieuwe lens goedkoper geproduceerd kunnen worden, omdat het ontwerp het mogelijk maakt om ze te maken uit plastic in plaats van glas. Het onderzoeksteam zegt dat het een fabricatieproces met een nieuwe type polymeer heeft ontwikkeld, waarbij algoritmen de geometrie van de microstructuren kunnen berekenen.

De wetenschappers hebben over de lens gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, onder de titel Broadband lightweight flat lenses for long-wave infrared imaging. Het onderzoek is gefinancierd door de National Science Foundation en de U.S. Office of Naval Research.