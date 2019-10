Canon stopt volgend jaar met Irista-dienst voor cloudopslag van foto's

Canon stopt begin 2020 met zijn Irista-clouddienst voor foto-opslag. Op 31 januari wordt de dienst stopgezet en zullen alle opgeslagen foto's verwijderd worden. Gebruikers worden opgeroepen om zo snel mogelijk hun foto's van de dienst te downloaden.

Naar eigen zeggen stopt Canon met de dienst omdat het bedrijf zich meer wilt richten op 'imaging-technologie' en connected services, waaronder Canon image Gateway en Canon Camera Connect. Er staat voorlopig dan ook geen alternatieve clouddienst in de planning. Canon geeft aan dat alle gegevens van Irista-gebruikers verwijderd zullen worden zodra de dienst offline gaat. Hierbij geeft het bedrijf aan dat eventuele Canon ID-accounts wel behouden zullen worden.

Canon bracht de Irista-dienst in 2014 op de markt, als opvolger van de Project 1709-clouddienst. De dienst bood 15GB aan gratis opslagruimte. Tegen betaling kon dit worden opgehoogd naar maximaal 10TB. Canon geeft aan dat het bedrijf vanaf 29 oktober geen abonnementskosten meer zal innen. Het bedrijf biedt Irista-gebruikers daarnaast twee maanden gratis Adobe Lightroom aan met 1TB aan opslagruimte, maar na deze twee maanden dienen gebruikers gewoon te betalen voor de dienst.

Gebruikers kunnen tot 31 januari nog foto's naar het platform uploaden, maar naar eigen zeggen is dit niet aan te raden, aangezien de content dus na die datum 'zo snel mogelijk verwijderd zal worden'. Gebruikers kunnen foto's in zip-bestanden van ieder 4GB downloaden. Zo kunnen de foto's volgens Canon 'in hanteerbare blokken gedownload worden'. De zip-bestanden dienen een voor een gedownload te worden. Eventuele tags, fotobeoordelingen, titels en albums kunnen niet geëxporteerd worden. De fotoboekenservice, die deel uitmaakt van Irista, blijft tot 14 januari 2020 werken.