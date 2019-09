Canon voorziet EOS M200-systeemcamera van 4k-filmfunctie

Canon brengt in oktober de EOS M200 uit, de opvolger van de twee jaar oude M100. Het nieuwe model heeft vermoedelijk dezelfde 24-megapixelsensor als zijn voorganger, maar krijgt een betere beeldprocessor. De 4k-filmfunctie gaat tot 24fps en gebruikt een uitsnede van de sensor.

In de meeste opzichten is de Canon EOS M200 gelijk aan de EOS M100. Het uiterlijk is ongewijzigd en ook de beeldsensor lijkt niet vernieuwd te zijn. Die chip van het aps-c-formaat heeft een 24-megapixelresolutie en is voorzien van autofocuspixels. Gebruikers kunnen kiezen uit 123 autofocuspunten, terwijl dat er bij de M100 49 waren. De M200 heeft een Digic 8-beeldprocessor en die zorgt voor de toevoeging van oogautofocus en een 4k-filmfunctie.

Bij filmen in 4k wordt niet de volledige sensor gebruikt. De EOS M200 maakt een uitsnede met een cropfactor van 1,6x. Dat komt bovenop de cropfactor van 1,6x die de sensor zelf heeft ten opzichte van een fullframesensor. Daarmee komt de totale cropfactor voor het filmen op 2,56x. Bij filmen in 1080p-resolutie wordt wel de hele sensor gebruikt. De framerate gaat dan tot 60fps. Ook kan de camera filmen met 120fps in een resolutie van 1280x720 pixels.

De spiegelloze camera heeft een kantelbaar 3"-scherm met 1,04 miljoen beeldpunten. Het toestel maakt gebruik van de EF-M-vatting en Canon brengt de EOS M200 uit inclusief de EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM-kitlens voor een adviesprijs van 610 euro.