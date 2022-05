Ziggo start met 1Gbit/s-abonnement in Amsterdam

Ziggo heeft 600.000 huishoudens in Amsterdam aangesloten op zijn GigaNet en start met zijn aanbod met een theoretische downloadsnelheid van 1Gbit/s en uploadsnelheid van 50Mbit/s in de stad.

Ziggo is in de afgelopen tijd bezig geweest met de voorbereidingen voor de aansluiting van Amsterdam op zijn GigaNet. Onder die noemer is Ziggo zijn netwerk aan het upgraden naar kabelmodemstandaard docsis 3.1. In Amsterdam heeft Ziggo naar eigen zeggen 42.360 straatkasten van ruim 77.000 nieuwe aansluitkabels voorzien. Daarvoor waren maar liefst 820.000 nieuwe connectoren nodig.

Mede hierdoor kunnen vanaf dinsdag 600.000 huishoudens in Amsterdam voor een Ziggo-abonnement met downloadsnelheid van theoretisch 1Gbit/s en uploadsnelheid van theoretisch 50Mbit/s kiezen. Eind 2020 hoopt Ziggo dit abonnement aan zo'n 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland aan te kunnen bieden. Na Amsterdam staan Almere, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen en Wageningen op de planning voor een netwerkupgrade.

Vorige maand startte Ziggo in Rotterdam met 1Gbit/s en begin dit jaar was dat in de regio Den Haag het geval. Een jaar geleden begon het bedrijf met dat aanbod in Utrecht. Van de grote steden lijkt Eindhoven voorlopig niet meer op de planning te staan. In de zomer noemde Ziggo die stad nog wel in het rijtje steden die dit jaar op het GigaNet aangesloten worden.