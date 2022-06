Ziggo hervat uitrol van 1Gbit/s-netwerk en begint in Rotterdam

VodafoneZiggo is opnieuw begonnen met het uitbrengen van docsis 3.1 en daarmee het 1Gbit/s-abonnement. Het bedrijf begint in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet; per 15 september moet de snelheid in heel Rotterdam beschikbaar zijn. De uploadsnelheid is op het netwerk 50Mbit/s.

Consumenten in Hoogvliet kunnen vanaf vandaag een abonnement afsluiten voor het 1Gbit/s-netwerk. Per 15 september moet dat in de hele regio van Rotterdam kunnen, inclusief Vlaardingen, Pernis en Rozenburg. Dan zijn 370.000 huishoudens en zakelijke klanten in de regio aangesloten op het 1Gbit/s-netwerk, schrijft VodafoneZiggo. De provider staakte de uitrol in maart, vanwege het vele thuiswerken. Het bedrijf wilde alleen de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren om zo downtime voor thuiswerkers te voorkomen.

Als de hele Rotterdamse regio op het 1Gbit/s-netwerk is aangesloten, zal het bedrijf in heel Nederland ruim 1 miljoen aansluitingen op dit netwerk hebben. Eind 2020 wil VodafoneZiggo 'aan bijna de helft' van zijn netwerk van 7,2 miljoen aansluitingen een 1Gbit/s-abonnement kunnen aanbieden. Dit is minder dan wat het bedrijf voorheen communiceerde. Eerder zei VodafoneZiggo nog eind dit jaar aan meer dan de helft van het netwerk de 1Gbit/s-snelheden te willen aanbieden.

Het Rotterdamse Ziggo-netwerk is volgens het bedrijf in 2019 voorbereid op het 1Gbit/s-abonnement. Het bedrijf plaatste 560.000 nieuwe connectoren bij huisaansluitingen en verving meer dan 53.000 aansluitkabels in 29.214 straatkasten. Voor de 1Gbit/s-snelheid is het Giga-abonnement nodig, dat 76,50 euro per maand kost. Het biedt een downloadsnelheid van 1Gbit/s en een upload van 50Mbit/s. Voor 99,50 euro per maand krijgen consumenten naast de 1Gbit/s-snelheid Ziggo's meest uitgebreide tv-zenderpakket en een vaste telefoonaansluiting. Het Giga-abonnement is al beschikbaar in Utrecht, Hilversum en Den Haag. Na Rotterdam volgen Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Wageningen.