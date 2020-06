Ziggo introduceert online shop met randapparatuur

Ziggo is in stilte begonnen met een online winkel waarin de provider kabels, stekkers, splitters en andere apparatuur verkoopt voor het gebruik van zijn diensten. Daarnaast heeft het een meshrouter in zijn assortiment opgenomen.

De webshop is sinds deze week online, zo bevestigt Ziggo-woordvoerder Hans den Heijer aan Tweakers na een tip van een lezer. De shop heeft geen integratie met het Ziggo-account, waardoor klanten bij bestellingen naam, adres- en betaalgegevens moeten invoeren. De shop staat ook los van de rest van de Ziggo-site, en de navigatie boven in beeld ontbreekt. "Om dit snel te kunnen realiseren, hebben we er op dit moment voor gekozen om een integratie met ons Mijn Ziggo-domein achterwege te laten", aldus Den Heijer.

In de shop staat randapparatuur voor Ziggo-klanten, zoals ethernetkabels, telefoonkabels, hdmi-kabels, coax-signaalversterkers, splitters en een meshrouter. Ziggo blijft aansluitmateriaal meeleveren bij zijn apparatuur, maar soms willen klanten ook andere hardware. "Denk aan afwijkende kabellengtes, het vervangen van verouderde kabels, of bij verhuizing of verbouwing. Consumenten kopen daardoor massaal kabels in bijvoorbeeld de bouwmarkten. Die zijn regelmatig van inferieure kwaliteit", zegt Den Heijer. De verkoop gebeurde in de afgelopen jaren via de eigen fysieke winkels en via monteurs. "We zijn blij dat klanten nu zelf online kunnen bestellen."