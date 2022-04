Vodafone en Disney brengen smartwatch voor kinderen op de Europese markt

Vodafone en Disney brengen nog dit jaar de Kids Smart Watch op verschillende Europese markten. Deze 'premium smartwatch' voor kinderen gaat onder andere de bekende Disney-figureren tonen.

Technische details over de Kids Smart Watch geeft Vodafone nog niet vrij. De wearable met Disney-figuren wordt onderdeel van de Smart-Tech-productlijn van het bedrijf, waar ook de onlangs aangekondigde Curve-tracker met gps onder valt.

Verder meldt het bedrijf dat Yves Behar en zijn fuseproject verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de smartwatch. Behar was bijvoorbeeld ook de voornaamste ontwerper van de One Laptop Per Child en het Fuseproject ontwierp onder andere Edge-horloges van Movado.

De Kids Smart Watch verschijnt in ieder geval in Duitsland op de markt. Tweakers heeft de vraag uitstaan bij Vodafone Nederland of de wearable ook hier uitkomt. De Curve-gps-tracker is bijvoorbeeld niet voor de Nederlandse markt aangekondigd.