Door Arnoud Wokke, donderdag 27 april 2017 08:15, 11 reacties • Feedback

Provider Vodafone heeft per abuis plaatjes en omschrijvingen van zijn nieuwe Smart 8-serie van smartphones gepubliceerd. De provider heeft de toestellen ingestuurd voor een designaward, waardoor ze in de openbaarheid zijn beland.

De opvallendste van de vier Smart 8-toestellen is de Smart Ultra 8, die een metalen behuizing heeft met plastic elementen aan de boven- en onderzijde. De omschrijving maakt melding van een grote accu in de behuizing. De Smart Ultra 7 heeft een 5,5"-scherm en 2960mAh-accu, maar het is nog onbekend wat de karakteristieken zijn van deze onaangekondigde smartphone.

Vodafone zal ook komen met een Smart Platinum 8 Mini. Ondanks de naam beschikt het toestel over een fullhd-scherm met een diagonaal van 5,2", waardoor het vermoedelijk niet om een smartphone gaat die zo 'mini' als de Compact-serie van Sony of de Mini-varianten van Galaxy S-toestellen van enkele jaren geleden. De Platinum 8 Mini heeft metalen zijkanten en een achterkant van glas.

Naast deze twee heeft Vodafone de Smart Platinum 8 en Smart Prime 8 ingezonden voor de prijs, de IF Design Awards. Alle screenshots tonen een datum van woensdag 31 augustus, in het Duits. Dat is de dag van persconferenties voorafgaand aan elektronicabeurs IFA in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Het gebeurt vaker dat hardware naar buiten komt via sites van awards. Een Linux-toestel van Vodafone kwam in 2010 op die manier online, maar recenter kwamen op een dergelijke manier de Asus Zenfone 3 naar buiten.