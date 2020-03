Ziggo biedt vanaf 24 maart 1Gbit/s-abonnement aan in regio Rotterdam

Ziggo biedt vanaf 24 maart zijn internetabonnement met een downloadsnelheid van 1Gbit/s aan in Rotterdam. Het Giga-abonnement heeft een uploadsnelheid van 50Mbit/s en kost 99,50 euro per maand. In Utrecht, Hilversum en Den Haag is het al beschikbaar.

Vanaf eind maart is het abonnement beschikbaar voor 370.000 huishoudens en bedrijfsaansluitingen in Rotterdam, Vlaardingen, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg. Het kabelnetwerk is volgens Ziggo vorig jaar al voorbereid op de komst van het gigabitabonnement. Bij huisaansluitingen zijn 560.000 nieuwe connectoren geplaatst en er zijn 53.000 aansluitkabels vervangen in 29.214 straatkasten.

Rotterdam is na Utrecht, Hilversum en Den Haag de derde regio waar Ziggo zijn Giga-abonnement aanbiedt. Volgens de provider zijn er bij elkaar opgeteld meer dan een miljoen aansluitingen waar het abonnement beschikbaar is.

In de loop van het jaar gaat Ziggo het abonnement ook beschikbaar stellen in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Tilburg en Wageningen. Eind 2020 wil Ziggo het abonnement bij meer dan de helft van de 7,2 miljoen aansluitingen in Nederland kunnen aanbieden.

Het 99,50 euro kostende Giga-abonnement bestaat uit een internetverbinding met een downloadsnelheid van 1Gbit/s en 50Mbit/s upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket en een vaste telefoonaansluiting.