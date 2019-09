Telenet biedt 1Gbit/s-downloadsnelheid aan via kabel in Vlaanderen en Brussel

Telenet is begonnen met het aanbieden van zijn Giga Speedboost-optie. Voor een meerprijs van 15 euro per maand kunnen klanten met bepaalde abonnementen upgraden naar een downloadsnelheid van 1Gbit/s en een uploadsnelheid van 40Mbit/s.

De nieuwe Giga Speedboost-optie is de vervanger van de Speedboost 400-optie die al beschikbaar was. Klanten kunnen de snelheidsverhoging maandelijks aan- en uitzetten. Om in aanmerking te komen voor de betaalde snelheidsupgrade moeten klanten een van de volgende abonnementen hebben: All-Internet, Whoppa, Wigo, Wigo Home of Yugo. Verder is een CH7465LG-modem vereist. Telenet levert die modems al bij huidige abonnementen.

Volgens Telenet is de hoge snelheid mogelijk in heel Vlaanderen en Brussel door aanpassingen die in de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt aan het docsis 3.0-netwerk. Er zijn volgens de provider meer dan drie miljoen huizen en bedrijven in Vlaanderen en Brussel die aangesloten kunnen worden en van de gigabitsnelheid gebruik kunnen maken.

Het aanbieden van Giga Speedboost volgt na de aankondiging van een snelheidsverhoging en nieuwe abonnementen eerder deze week. De goedkoopste manier om aan de gigabitsnelheid te komen is het afsluiten van een All-Internet-abonnement, dat kost 54 euro per maand. Met de Giga Speedboost kost dat abonnement 69 euro per maand.

Hoewel de gigabitsnelheid mogelijk is met huidige modems, test Telenet ook nieuwe docsis 3.1-modems die vanaf het najaar aan klanten geleverd zouden worden. Volgens Telecompaper zijn er twee varianten; met en zonder wifi.

Tweakers heeft van een bron die anoniem wenst te blijven informatie ontvangen over laatstgenoemde variant. Dat model noemt Telenet de docsis 3.1 e-router. De modem heeft twee aansluitingen voor telefoonlijnen, vier ethernetpoorten en een wan-aansluiting die niet actief is en niet gebruikt mag worden. Ook de usb-poort wordt volgens de omschrijving 'niet gebruikt door residentiële klanten'. De modem heeft een theoretische maximumsnelheid van 10Gbit/s down en 1Gbit/s up en wordt momenteel getest bij medewerkers van Telenet thuis. Klanten met de nieuwe Giga Speedboost-formule zouden de mogelijkheid krijgen om hun huidige modem om te ruilen voor het doscis 3.1-exemplaar.

UPC biedt in Zwitserland ook sinds deze week gigabitinternet aan via de kabel. In Nederland wil VodafoneZiggo gigabitinternet gaan aanbieden via docsis 3.1. Volgend jaar gaat er een proef van start in Utrecht en over twee jaar moet in heel Nederland gigabitinternet via de kabel mogelijk zijn. De Zeeuwse kabelaar Delta biedt sinds eind 2018 al een gigabitabonnement aan.