Telenet blokkeerde Imgur dinsdag door menselijke fout

Telenet heeft plaatjeswebsite Imgur dinsdag geblokkeerd door een menselijke fout. Dat gebeurde door een vergissing; de Belgische provider wou enkel een phishingafbeelding laten verwijderen. De site was vermoedelijk vanaf het begin van de middag tot 22:33 uur 's avonds geblokkeerd.

De provider biedt zijn excuses aan voor de vergissing. "Het was de bedoeling om een afbeelding van een phishingmail weg te laten halen, maar door een menselijke fout werd de hele site geblokkeerd, wat vanzelfsprekend niet de bedoeling was of kan zijn", zegt een woordvoerder van Telenet tegen Tweakers.

Dinsdagmiddag verschenen er berichten op Reddit van Belgische gebruikers die geen afbeeldingen konden zien. Het bleek te gaan om plaatjes die op Imgur staan en alleen Telenet-klanten konden die niet meer zien. Het klikken op een Imgur-link leverde een redirect op naar een pagina van Telenet met een waarschuwing dat er verdachte inhoud is aangetroffen op de website.

Een Reddit-gebruiker die zegt als technicus bij Telenet te werken, vermoedde al dat het om een fout ging. Hij stelde ook dat de provider de blokkade had ingevoerd omdat er een phishingafbeelding op de dienst stond.

Volgens statistiekenwebsite Alexa staat Imgur op de vijftigste plek van de meest bezochte sites in België. Dat komt waarschijnlijk omdat veel plaatjes die op community's zoals Reddit staan gehost worden op Imgur.