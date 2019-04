Release Google Duplex op andere smartphones dan Pixel lijkt begonnen

De release van Google Assistant-functie Duplex, waarbij de software belt met een restaurant om een reservering te maken, op andere smartphones lijkt begonnen. Een eerste gebruiker heeft Duplex gebruikt op een Samsung Galaxy S10+.

Assistant bood aan om een restaurant te bellen toen het etablissement in kwestie geen OpenTable bleek te ondersteunen om een resevering te maken, schrijft XDA-Developers. Dat gebeurde op een Samsung Galaxy S10+, terwijl de functie tot nu toe alleen werkte op Googles eigen Pixel-telefoons.

De zoekgigant had al gezegd dat Duplex naar meer smartphones zou komen, waaronder iPhones. Dat zou geleidelijk gaan gebeuren. Omdat het een specifieke functie is die gebruikers niet elke dag zullen aanroepen, is het onbekend of het al bij veel meer mensen werkt. Het zoekbedrijf zelf heeft daar nog niets over gezegd.

Duplex blijft vooralsnog beperkt tot de Engelse taal en 43 Amerikaanse staten. Daardoor is het niet mogelijk om de Assistant-functie in Europa te gebruiken. Duplex is de functie van Assistant om zelfstandig een restaurant te bellen om een tafel te reserveren. Als het mogelijk is om online een tafel te reserveren, dan doet Assistant dat. Alleen als dat niet kan, belt de software op. Google kondigde Duplex in mei vorig jaar aan en de functie werkt sinds vorig najaar. Tot nu toe gebeurde dat op een beperkt aantal plaatsen en alleen met Googles eigen Pixel-telefoons.