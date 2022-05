Google is belfunctie Assistant gaan gebruiken voor updaten info over bedrijven

Google is de belfunctie van Assistant, Duplex, gaan gebruiken om bedrijven te bellen en zo accurate info te krijgen over openingstijden en bezorgdiensten. Duplex kan geautomatiseerd bellen en informatie verwerken.

Sinds het begin van de coronapandemie is daardoor informatie over drie miljoen bedrijven in de Google-database gekomen, meldt het bedrijf. Die informatie komt naar voren in zoekresultaten en in kaartenprogramma Maps. Dat gebeurt nu in acht landen, maar Google vermeldt niet welke dat zijn. De kans dat Nederland of België daar tussen zit is klein, want Duplex werkt tot nu toe alleen nog in het Engels. Volgens Google is het voordeel dat eigenaren van bedrijven niet langer hoeven na te denken over het updaten van hun eigen info in Google.

Google presenteerde Duplex twee jaar geleden als manier om voor gebruikers kappers of restaurants te bellen en reserveringen te maken. Daarbij beloofde de zoekgigant na ophef om Duplex zich altijd als computer te identificeren. Sinds de release in de herfst van 2018 kwam de functie ook uit in andere Engelstalige landen, namelijk Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk.