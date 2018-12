Telenet komt beloofde snelheid van 1Gbit/s voorlopig niet na

Het lukt Telenet niet om voor 2019 vast internet met snelheden van 1Gbit/s aan te bieden. De Belgische provider kondigde aan dat die snelheidsboost er 'tegen 2019' zou zijn, maar moet nu toegeven dat die belofte voorbarig is geweest.

Telenet kondigde twee jaar geleden al aan dat klanten vanaf 2019 met gigabitsnelheden zouden kunnen surfen, ongeveer vijf keer zo snel als vandaag het geval is. Tot enkele dagen geleden stond die belofte ook prominent op de website van de operator, maar inmiddels zijn de woorden 'tegen 2019' veranderd in 'in de nabije toekomst'.

Mogelijke aanleiding was een tweet van @ToMiKoN aan het adres van Telenet, waarin de operator geconfronteerd werd met het feit dat 2018 er bijna op zit. "Wij meer betalen en jullie niet opleveren? Houden jullie je aan je belofte?"

In een reactie laat Telenet weten dat 2019 als startdatum wat voorbarig was. "Uiteraard zijn we volop aan het werk om het netwerk klaar te stomen voor gigabitsnelheden, maar een concrete datum kunnen we nog niet geven." Telenet steekt in totaal een half miljard euro in de upgrade van zijn vaste netwerk. Om snelheden van 1Gbit/s te garanderen moet in zo’n tweehonderd gemeenten de apparatuur worden gemoderniseerd.