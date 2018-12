Google maakt web-app Canvas voor maken tekeningen beschikbaar

Google heeft de tekentool Canvas beschikbaar gemaakt. Het gaat om een web-app voor het maken van tekeningen, die standaard op enkele Chromebooks staat en automatische synchronisatie met Google-accounts biedt.

Chrome Canvas is bij enkele Chromebooks in de applade verschenen, meldt Chrome Unboxed. Het gaat om enkele laptops die Chrome OS in het devkanaal draaien volgens de site. Canvas is ook gewoon via de url canvas.apps.chrome te benaderen. De tekentool biedt enkele eenvoudige functies, zoals het kunnen selecteren van pen, potlood, krijt of gum en eventueel het kiezen van een kleur.

Tekeningen worden online opgeslagen en zijn alleen als png te exporteren. Ook is er een mogelijkheid om afbeeldingen te uploaden om hierop te tekenen. Google brengt het tekengereedschap uit nu meer Chromebooks met een stylus geleverd worden, waaronder Googles eigen Pixel Slate. Bij de release van Chrome OS 70 eind oktober is het besturingssysteem geoptimaliseerd voor tablets.