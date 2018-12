Nieuwe kopers kunnen komende Walking Dead-episodes alleen in Epic Store krijgen

De laatste twee afleveringen van The Walking Dead: The Final Season worden uitgegeven door Epic Games en verschijnen voor nieuwe kopers exclusief in de Epic Store. Spelers die het seizoen via een ander platform hebben gekocht, krijgen de afleveringen via dat platform.

De huidige ontwikkelaar van het laatste seizoen, Skybound Games, maakt via zijn website de samenwerking met Epic Games bekend. De aankomende afleveringen zijn voor nieuwe kopers alleen te koop via de Epic Store. Pc-spelers die al hebben betaald voor het seizoen bij een ander platform, zoals Steam, krijgen de afleveringen via dat platform aangeleverd. Dit geldt ook voor console-spelers met een seizoenskaart.

Het is nog niet bekend of de aflevering 1 en 2 van The Walking Dead: The Final Season ook naar de Epic Store komen. Deze afleveringen zijn ontwikkeld en uitgegeven door Telltale Games, dat afgelopen september zijn deuren moest sluiten. Aflevering 3 van het laatste seizoen, 'Broken Toys', komt op 15 januari uit.

Epic heeft zijn gamewinkel begin deze maand geopend en wil met onder andere een exclusief aanbod de concurrentie met Steam aangaan.