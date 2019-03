Skybound Games brengt laatste episode The Walking Dead op 26 maart uit

De allerlaatste episode van Telltales The Walking Dead komt op 26 maart uit. De game wordt echter inmiddels niet meer door Telltale ontwikkeld, maar door een groep ex-Telltale-ontwikkelaars bij uitgever Skybound games. Ook toont Skybound een nieuwe teaser van de episode.

Skybound Games is verantwoordelijk voor het afmaken van de laatste twee episodes van het vierde seizoen van The Walking Dead. De serie volgt nog altijd Clementine, het meisje dat al sinds het eerste seizoen van de gameserie een rol speelt. Clem is inmiddels een stukje ouder en probeert met de jonge AJ een onderkomen te vinden dat hen beschermt tegen zowel de levende als de ondode dreigingen in de spelwereld. De franchise staat er echter om bekend dat belangrijke en geliefde personages gewoon het loodje kunnen leggen, dus het is nog maar de vraag of het verhaal goed afloopt.

Telltales The Walking Dead is een gameserie die veel nadruk legt op de eigen keuze van de spelers en die misschien nog het best kan worden omschreven als een 'interactief verhaal'. Spelers hebben een mate van invloed op het verloop van het verhaal in de vorm van de keuzes die ze maken in gesprekken, maar ook de concrete handelingen die ze uitvoeren in de wereld.

Gameontwikkelaar Telltale Games bracht de op de gelijknamige striproman gebaseerde gameserie voor het eerst uit in 2013. De game kreeg een warm onthaal van zowel gamers als recensenten. In 2018 werd echter bekend dat Telltale meer dan negentig procent van zijn werknemersbestand heeft ontslagen en dat de studio ging sluiten wegens een gebrek aan investeerders.

De episode komt uit voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch, en op Windows via de Epic Games Store. Deze laatste episode is onderdeel van het vierde seizoen, dat voor 19,99 euro te koop is.