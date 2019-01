Metro Exodus komt binnenkort in Epic Games Store en verdwijnt van Steam - update

De game Metro Exodus zal binnenkort beschikbaar zijn via de Epic Games Store. Geïnteresseerden kunnen de game na maandag niet langer via Steam aanschaffen; hier was de titel al vooruit te bestellen. De nieuwe titel uit de Metro-reeks verschijnt op 15 februari.

Epic Games meldt samen met uitgever Deep Silver dat Metro Exodus binnenkort in de Epic Games Store verschijnt. In de online winkel van de studio is al een pagina gemaakt voor het spel. De titel verscheen eerder al op Steam, in afwachting van de daadwerkelijk release. Valve meldt op de Steam-pagina van Metro Exodus dat de verkoop van het spel maandag op een later tijdstip wordt gestaakt, 'op basis van een uitgeversbeslissing om de game exclusief uit te brengen in een andere gamewinkel'.

Epic opende zijn winkel in december vorig jaar, uit onvrede met de hoge tarieven die bij de online stores van Valve, Google en Apple gevraagd worden. De ceo van Deep Silver, Klemens Kundratitz refereert hier ook aan bij zijn onderbouwing van het besluit om te kiezen voor de Epic Games Store: 'de genereuze omzeteisen van Epic Games zijn een game changer die het voor uitgevers mogelijk maakt om meer te investeren in contentcreatie, of een gedeelte door te geven aan de spelers'.

Het feit dat de game niet langer via Steam wordt verkocht, betekent niet dat spelers die de titel al via Valve's platform hebben aangeschaft met de gebakken peren zitten: Volgens Valve heeft Epic Games verzekerd dat alle verkopen van Metro Exodus die al via Steam zijn verlopen geldig zijn en dat gebruikers de game gewoon kunnen spelen via het platform. Ook blijven toekomstige updates en dlc gewoon beschikbaar voor degenen die het spel via Steam hebben gekocht.

Valve stelt dat deze beslissing van Epic Games niet eerlijk is voor Steam-klanten, met name omdat er een lange periode was waarin de game al kon worden aangeschaft. Het bedrijf achter Steam stelt dat het pas onlangs is geïnformeerd over het besluit en dat er daarom weinig tijd was om iedereen te informeren over deze wijziging.

Er zijn meer grote games die in zijn geheel niet op Steam zullen verschijnen, zoals The Division 2. Ubisoft maakte dit ruim twee weken geleden bekend. Tom Clancy's The Division 2 verschijnt een maand na Metro Exodus. Metro 2033 Redux en Metro: Last Light Redux komen op een later moment dit jaar beschikbaar in de Epic Games Store.

Update, 20:11 uur: De website PC Gamer meldt dat uitgever Deep Silver in een nieuw persbericht laat weten dat Metro Exodus vanaf 14 februari 2020 weer beschikbaar zal zijn op Steam en eventuele andere gamewinkels. Dat betekent dat de exclusiviteitsovereenkomst met Epic Games een jaar duurt.