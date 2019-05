Studio brengt ruimteavontuur Outer Wilds tijdelijk exclusief via Epic Store uit

Mobius Digital brengt zijn via crowdfunding gefinancierde space exploration game Outer Wilds bij verschijning eerst naar de Xbox One en op pc tijdelijk exclusief via de Epic Store uit. Andere gamewinkels volgen pas later.

Mobius Digital heeft de tijdelijk exclusieve release in de Epic Store bekendgemaakt op Fig, de crowdfundingsite waar de studio de financiering voor de ontwikkeling rond kreeg. Dat was in september 2015. Inmiddels heeft het spel de bètastatus bereikt en lijkt een release op handen te zijn.

Andere platforms volgen later, meldt de studio: "Ons doel is om het spel zo snel mogelijk naar het platform van je voorkeur te brengen." Volgens de studio hebben samenwerkingen met Epic, Xbox en uitgever Annapurna Interactive het kleine bedrijf draaiende gehouden en Outer Wilds gebracht tot waar het nu is.

Het gaat om een spel waarbij de speler 'de mysteriën van het zonnestelsel' dat vast zit in een tijdlus moet ontrafelen door van planeet naar planeet te reizen. Het is een van meerdere games die bij release exclusief via de Epic Store uitkomt. Onder andere Metro: Exodus, Borderlands 3 en Ghost Recon Breakpoint gingen het spel voor.