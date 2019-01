Gerucht: Apple komt op termijn met een abonnement voor games

Volgens de Amerikaanse uitzendorganisatie Cheddar is Apple bezig met plannen voor een abonnementsdienst voor games. De dienst, die nog niet ver in de ontwikkelingsfase zou zitten, zou een soort Netflix voor games worden.

Cheddar zegt dat deze informatie heeft gekregen van vijf mensen die bekend zijn met dit onderwerp. Naar verluidt zou Apple in de tweede helft van 2018 zijn begonnen met gesprekken met gameontwikkelaars.

Volgens twee bronnen, die zeggen op de hoogte te zijn van de gesprekken, heeft Apple ook besproken om in samenwerking met de ontwikkelaars als een uitgever op te treden. Cheddar meldt dat een woordvoerder van Apple geen commentaar wilde geven.

Het is nog niet duidelijk hoeveel de abonnementsdienst zal gaan kosten en welke games Apple allemaal wil gaan aanbieden. De dienst zou nog in een vroege ontwikkelingsfase zitten, waardoor het nog onduidelijk is of en wanneer de dienst uitkomt.

Apple zou dit jaar ook een tv-abonnementsdienst uitbrengen, meldde The Information in oktober vorig jaar. Achter de schermen werkt Apple al langer aan de productie van eigen series, waar het bedrijf naar verluidt een miljard dollar in investeert. In de zomer van vorig jaar was er ook een gerucht dat Apple overweegt om één abonnement uit te brengen voor series, muziek en nieuws- en tijdschriftartikelen.