Bluetooth 5.1 bevat functie om heel nauwkeurig apparaten te lokaliseren

De Bluetooth Special Interest Group brengt maandag een nieuwe bluetooth-versie uit waarmee apparaten in staat zijn om de richting van een bluetooth-signaal te bepalen. Volgens de stuurgroep wordt het hiermee ook mogelijk om heel accurate lokaliseringssystemen te maken.

Volgens de Bluetooth Special Interest Group is het met huidige bluetooth-plaatsbepalingssystemen al mogelijk om de fysieke locatie van een apparaat te te bepalen tot een of meerdere meters nauwkeurig, maar met bluetooth 5.1 wordt dat door middel van de nieuwe direction finding feature verbeterd tot op een centimeter nauwkeurig.

De Bluetooth SIG meldt verder dat het momenteel mogelijk is om met bluetooth te signaleren als twee apparaten bij elkaar in de buurt zijn, waarbij grofweg een inschatting wordt gemaakt van de afstand. Met de nieuwe direction finding feature krijgen gebruikers niet alleen de mogelijkheid om erachter te komen wanneer een apparaat zich in de directe nabijheid bevindt, maar ook vanuit in welke richting het signaal komt.

Mark Powell, de een directeur van Bluetooth SIG, zegt dat locatiediensten een van de snelstgroeiende gebieden voor de bluetooth-technologie is en dat tegen 2022 meer dan 400 miljoen producten per jaar hier gebruik van zullen maken. Met bluetooth 5.1 zou het navigeren in gebouwen een stuk accurater kunnen worden, doordat bluetooth-signalen van apparaten heel nauwkeurig kunnen worden gelokaliseerd.

De nieuwe functionaliteiten zijn onderdeel van versie 5.1 van de Bluetooth Core Specification, die vanaf maandag beschikbaar is voor ontwikkelaars.