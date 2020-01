Bluetooth krijgt LE Audio-variant met efficiënte codec en multistreamweergave

De Bluetooth Special Interest Group heeft LE Audio aangekondigd, een nieuwe standaard voor audio die via bluetooth low energy werkt en enkele eigenschappen biedt bovenop die van, wat nu heet, Classic Audio van bluetooth.

Zo maakt LE Audio gebruik van de low complexity communications codec oftewel lc3, dat mede door Fraunhofer ontwikkeld is. Het doel van deze codec is om hoge kwaliteit audio te bieden op mediumbitrates met zo min mogelijk complex rekenwerk. Dit moet het gebruik onder andere energiezuiniger maken ten opzichte van de subband codec, of sbc, van Bluetooth Classic Audio. Daarnaast claimt de Bluetooth SIG dat lc3 betere audiokwaliteit dan sbc biedt, zelfs bij een 50 procent lagere bitrate.

Bluetooth LE Audio biedt verder ondersteuning voor meerdere onafhankelijke maar synchrone audiostreams. Een smartphone kan zo bijvoorbeeld naar meerdere speakers en koptelefoons uitsturen en ook moet het fabrikanten helpen betere draadloze stereoweergave te bieden. Er is ook een broadcastoptie waarmee onder andere het delen van audio mogelijk wordt. Dit kan ook op basis van locatie, zodat musea bijvoorbeeld audio van schermen via bluetooth kunnen broadcasten naar personen in de nabijheid.

De nieuwe standaard biedt verder ondersteuning voor gehoorapparaten, waardoor in de toekomst gebruikers van dergelijke hulpmiddelen hun gehoorapparaat kunnen koppelen aan bijvoorbeeld een smartphone of tv.