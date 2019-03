Apple kondigt uitbreiding van News-dienst aan met integratie van tijdschriften

Apple heeft vanuit het Steve Jobs Theater in Cupertino aangekondigd dat het komt met een uitbreiding van de bestaande Apple News-dienst. De nieuwe dienst heet News+ en heeft als belangrijkste vernieuwing de toevoeging van zo'n driehonderd op de VS gerichte tijdschriften.

Tim Cook licht toe dat het bij Apple News+ gaat om driehonderd verschillende magazines op allerlei terreinen. Ook digitale, Amerikaanse abonnementen zoals The Skimm en de krant Los Angeles Times en The Wall Street Journal maken onderdeel uit van Apple News+.

Het bedrijf benadrukt dat Apple News+ de enige dienst is waarbij zowel tijdschriften als een nieuwsverzamelingsdienst zijn geïntegreerd. Tijdens de presentatie werd getoond hoe op een iPhone en een iPad door een National Geographic-tijdschrift gebladerd kan worden, waarbij de lay-out wordt aangepast aan de grootte van het scherm.

Het bedrijf stelt dat het de privacy goed op orde heeft bij de dienst. Mede doordat er groepen artikelen van de servers gehaald worden, zou het bedrijf niet weten wat gebruikers van Apple News+ precies lezen. Daarnaast laat het bedrijf niet toe dat bedrijven tracking toepassen.

De Apple News+-dienst is gericht op de Verenigde Staten en Canada, maar het komt later ook uit in Australië en Europa. In de herfst van dit jaar komt het beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk. Het is onbekend of de dienst ook wordt uitgebreid naar andere Europese landen. Een Franse versie ligt voor de hand, aangezien in Canada ook een Franstalige versie beschikbaar is.