Apple presenteert eigen streamingdienst Apple TV+ voor tv-series en films

Tijdens de grote Apple-presentatie in Cupertino heeft Tim Cook Apple TV+ aangekondigd. Dit is Apples eigen, nieuwe streamingdienst, waarbij het draait om series, shows en films. Die zijn te bekijken via de vernieuwde Apple TV-app die ook los van Apple-hardware beschikbaar komt.

In de vernieuwde Apple TV-app kunnen gebruikers een catalogus aan films, tv-series, sportuitzendingen en nieuwsprogramma’s vinden, waar men zich kan abonneren op de gewenste content, die ook offline beschikbaar is. Ook kunnen gebruikers zich abonneren op hun favoriete tv-zenders. Volgens Apple doet de app aanbevelingen voor tv-series en films van ruim 150 streamingdiensten en betaalzenders, waaronder Amazon Prime Video. Daarnaast zijn iTunes-films en -series te huren of te kopen via de app; deze zijn straks niet meer via de iTunes Store te verkrijgen.

De nieuwe streamingdienst is onderdeel van de vernieuwde Apple TV-app, die vanaf mei uitkomt voor smart-tv's van onder meer Samsung, LG en Sony. Voor welke tv-modellen van de verschillende fabrikanten de app beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Ook komt er in de herfst een app uit waarmee de dienst beschikbaar komt op Macs.

Een aantal andere kenmerken van de Apple TV+-dienst zijn dat er geen advertenties op zitten en dat alle content is te streamen en te downloaden. Over de kwaliteit van de verschillende streams en de verschillende soorten content is nog weinig tot niets gezegd. Op een afbeelding is te zien dat de film Bumblebee in 4k en hdr is te bekijken. Vermoedelijk zal bij de nodige films ook Dolby Vision worden ondersteund, aangezien dat bij de Apple TV 4K ook het geval is.

Die dienst komt in de herfst van dit jaar wereldwijd beschikbaar in meer dan honderd landen, al werd niet vermeld om welke landen het gaat. In de herfst volgt informatie over de prijs en de beschikbaarheid van deze betaalde videostreamingdienst van Apple.

Bij de aankondiging van de nieuwe streamingdienst Apple TV+ draaide het voornamelijk om de door Apple zelf geproduceerde content. Daarvoor heeft het bedrijf een scala aan bekende acteurs en contentmakers in de arm genomen. Daaronder bevinden zich filmmakers als Steven Spielberg, J.J. Abrams en M. Night Shyamalan, die allen een deel van de presentatie voor hun rekening namen.

Spielberg werd ingevlogen om te vertellen over een reboot van Amazing Stories, een sciencefictionserie van Spielberg uit de jaren '80. Daarnaast komt er onder meer een nieuwe post-apocalyptische serie van Apple met de acteur Jason Momoa, die onder meer bekend is van Aquaman en Games of Thrones. Het verhaal van deze tv-serie gaat over de aarde waar na een ramp in de toekomst nog maar enkele miljoenen mensen over zijn en waarbij niemand meer kan zien.