Apple brengt iOS 12.3 uit met vernieuwde Apple TV-app

Ongeveer anderhalve maand nadat iOS 12.2 uitkwam brengt Apple iOS 12.3 uit. Dit is de derde grote update van het mobiele besturingssysteem en bij deze update draait het vooral om de vernieuwde Apple TV-app, die de voormalige app Video's vervangt.

De update naar iOS 12.3 draait om de vernieuwde Apple TV-app, die eind maart samen met de komende streamingdienst Apple TV+ werd gepresenteerd en nu beschikbaar komt. In de app zit onder meer een tool waarmee via machine learning suggesties worden gedaan op basis van de voorkeuren en de kijkgeschiedenis. Daarnaast zijn er aparte onderdelen in de TV-app voor bijvoorbeeld films en tv-shows en is er op iOS-apparaten een aparte navigatiebalk onderaan het scherm. Uiteindelijk wordt de app de manier om gebruik te maken van de streamingdienst Apple TV+, die in de herfst van dit jaar uitkomt.

De app is in de Benelux vooral te gebruiken voor de films en content uit de iTunes-winkel, waarvoor de Video's-app en de iTunes Store-app niet meer nodig zijn. Verder kan er worden gezocht naar tv-programma's, waarbij gebruikers volgens iCulture worden doorverwezen naar andere apps waarin het beeldmateriaal is te vinden, zoals Netflix en Amazone Prime. In tegenstelling tot andere landen is er geen lijst beschikbaar met alle te bekijken tv-programma's.

Daarnaast bevat iOS 12.3 ondersteuning voor tv's die met Airplay 2 zijn uitgerust. Halverwege het jaar volgt dat voor onder meer LG-tv's uit 2019 en ook bepaald tv's van Sony krijgen de ondersteuning. Sinds maandag krijgen alle slimme tv's van Samsung uit 2019 een update voor Airplay 2 en de nieuwe Apple TV-app. Ook een aantal Samsung-tv's uit 2018 krijgen deze update. Via Siri kunnen nu ook suggesties worden gedaan om content te bekijken middels AirPlay.

Apple meldt dat de vernieuwde TV-app vanaf maandag beschikbaar is voor iPhones, iPads en Apple TV-klanten in meer dan honderd landen, mits gebruikers de ota-updates voor iOS 12.3 en tvOS 12.3 hebben doorgevoerd. Het kan dat de updates hiervoor nog niet direct bij iedereen beschikbaar zijn.

De vernieuwde TV-app is vanaf het najaar ook beschikbaar voor Macs. Overigens heeft Apple ook macOS Mojave 10.14.5 uitgebracht, waarmee Airplay 2-ondersteuning wordt toegevoegd voor slimme tv's die ermee overweg kunnen. Ook zijn er enkele bugs opgelost.