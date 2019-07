'Apple wil in podcasts investeren in ruil voor exclusiviteit op eigen platform'

Apple zou van plan zijn om geld te investeren in podcasts zodat het de programma's exclusief op zijn eigen platform kan aanbieden. Met deze maatregel zou Apple concurrenten als Spotify en Stitcher, die ook podcasts aanbieden, op afstand willen houden.

Volgens financieel persbureau Bloomberg hebben hooggeplaatste Apple-medewerkers contact gezocht met mediabedrijven om te praten over de aankoop van exclusiviteitsrechten op podcasts. Bloomberg baseert zich op bronnen die vertrouwd zijn met de materie, maar die anoniem willen blijven omdat 'de gesprekken nog in een zeer pril stadium verkeren'.

Apple kondigde onlangs een nieuwe Podcast-app voor de Mac aan, evenals een webversie om nog meer luisteraars te bedienen, maar liet zich tot nu toe niet uit over zijn strategie met betrekking tot podcasts. Wel liet het bedrijf weten dat het 'deals overwoog die Apple nooit eerder heeft gesloten'. Tot nu toe stond Apple huiverig tegenover het financieren van podcasts, omdat het niet de indruk wilde wekken dat het een voorkeur voor bepaalde programma’s heeft. Aan de andere kant stopt het bedrijf miljoenen in de productie van tv-programma’s en films voor de Apple TV+-dienst, die later dit jaar van start gaat.

Het nieuws dat Apple geld wil investeren in podcasts met het oog op exclusieve gebruiksrechten, deed het aandeel Spotify dinsdag met 2,7 procent dalen naar 150,09 dollar. Tot maandagavond liet het aandeel dit jaar een stijging van 36 procent optekenen. Spotify, Apples grootste concurrent op het gebied van muziekstreaming, spendeerde intussen zo’n 355 miljoen euro aan de overnames van podcastbedrijven. Het bedrijf investeerde ook in een aantal exclusieve podcasts, onder meer van de comédienne Amy Schumer en hiphopartiest Joe Budden.

Apple had in 2005 een pioniersrol in het podcastlandschap door duizenden programma’s te bundelen in een feed die eenvoudig toegankelijk was op smartphones, tablets en computers via iTunes en later via een aparte Podcast-app. Die toepassing zou vandaag nog steeds worden gebruikt voor het beluisteren van vijftig tot zeventig procent van alle podcasts. Het podcastaandeel van Spotify wordt op tien à twintig procent geschat.