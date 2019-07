Utrecht zet slecht beveiligde tablet met foto's van auto's in parkeergarage uit

De gemeente Utrecht heeft in een parkeergarage een tablet uitgeschakeld waarop foto's van alle geparkeerde auto's waren te zien, inclusief kentekens en soms inzittenden. Gebruikers konden moeiteloos door het Windows-besturingssysteem bladeren en hadden toegang tot de C-schijf.

RTV Utrecht ging op basis van een tip van RTL-redacteur Daniël Verlaan een kijkje nemen bij de nieuwe parkeergarage Croeselaan in het centrum van Utrecht. De regionale omroep bleek al snel in staat om allerlei foto's te bekijken. Deze worden gemaakt om bezoekers te helpen hun auto terug te vinden, maar daar zaten ook foto's tussen met de bestuurders en zichtbare kentekens.

Over wat er met de gemaakte foto's gebeurt, zei een woordvoerder van de gemeente: "Het systeem werkt zo dat er enkele minuten nadat een auto heeft geparkeerd, een foto wordt genomen van de plek waar hij staat. Op die manier proberen we te voorkomen dat er mensen op de foto's staan. In een paar procent van de gevallen staat er een persoon op. De genomen foto wordt verwijderd op het moment dat je de garage uitrijdt. De foto zit dus alleen in het systeem als de auto er ook daadwerkelijk staat."

Een gemaakte foto en de daarvoor te gebruiken tablet. Foto: RTV Utrecht / Hester Ramaker

Het bleek vrij eenvoudig om in de instellingen van de tablet te komen, waarbij de zoekgeschiedenis kon worden bekeken en de openbare wifiverbinding was probleemloos aan of uit te zetten. Alle bestandsmappen van Windows waren moeiteloos te doorzoeken en te bekijken, al is het niet duidelijk of er ook direct wijzigingen konden worden aangebracht. De aanwezige apps waren wel met een code beveiligd.

De tablet blijkt door de gemeente te zijn geplaatst en was dus waarschijnlijk geen standaardonderdeel van het plan van de aannemer. De gemeente besloot na contact met RTV Utrecht om het systeem uit te schakelen. Naast het toevoegen van een fatsoenlijke beveiliging zoekt de gemeente nog naar een manier om te voorkomen dat er personen op de gemaakte foto's komen.

Het grote, aanraakgevoelige scherm staat bij de ingang van de parkeergarage. Bezoekers kunnen er hun kenteken invullen, waarna de precieze locatie van de auto wordt weergegeven, inclusief een foto van de geparkeerde auto. Die foto's hebben een vrij brede beeldhoek, zodat ook andere geparkeerde auto's zichtbaar zijn, met soms ook inzittenden. Volgens RTV Utrecht worden bezoekers er in de garage niet duidelijk op gewezen dat er foto's van hun auto's worden gemaakt en dat ze er zelf ook op kunnen staan.