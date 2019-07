Nintendo verwijdert populair Mario Maker 2-level zonder duidelijke reden

Nintendo heeft Kai-Zero G, een populair level voor Mario Maker 2, zonder opgaaf van een duidelijke reden verwijderd. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf creaties offline haalt. Ontwikkelaars raken gefrustreerd en stellen zich vragen bij de regels die Nintendo toepast.

Voor David Hunt, de ontwikkelaar van het bewuste Mario Maker 2-level en tevens een bekende Mario-speedrunner, is het een raadsel waarom Nintendo zijn creatie 'Pile of Poo: Kai-Zero G' van de server heeft verwijderd. Sinds het naar verluidt aartsmoeilijke level op 5 juli werd geüpload, kreeg het meer dan 1200 hartjes van ruim 10.500 spelers; genoeg om door te stoten naar de eerste pagina van de Super Expert-levels in het spel.

Voor Hunt, alias GrandPOObear, is het bovendien niet de eerste keer dat Nintendo zijn werk offline haalt. Drie jaar geleden overkwam hem hetzelfde, destijds voor verschillende levels die hij voor Super Mario Maker had ontwikkeld. Ook toen kreeg hij van Nintendo naar eigen zeggen geen duidelijke reden te horen.

In Nintendo’s gedragsregels voor het bouwen van Mario Maker 2-levels staan verschillende redenen waarom een level kan worden verwijderd. Zo mogen de levels bijvoorbeeld geen misbruik maken van bugs en ook geen ongepaste content of advertenties bevatten. Hunt zou zich schuldig hebben gemaakt aan 'inappropriate and/or harmful content', maar is zich van geen kwaad bewust. Volgens Ars Technica valt Nintendo misschien over het woord 'Poo' in de titel van het spel, wat vertaald kan worden als 'poep'. Hunt stelt echter dat dit gewoon een verwijzing is naar het gelijknamige personage uit Nintendo’s eigen game EarthBound. Bovendien staan al zijn Mario Maker 1-levels waarin de naam Poo ook voorkomt, na verschillende jaren nog steeds online, zo laat Hunt weten in een tweet.

Luttele uren voor de verwijdering van 'Pile of Poo: Kai-Zero G' had Nintendo al een ander level offline gehaald, Storm Area 51 van maker zach2thefuture. Ook hij kreeg alleen te horen dat zijn creatie 'inappropriate or harmful content' bevatte en werd door het bedrijf doorverwezen naar Nintendo’s Code of Conduct. David Hunt vermoedt dat hij het slachtoffer is geworden van spelers die Nintendo’s rapporteersysteem voor de lol misbruiken. "Omdat ik een bekende streamer ben, krijg ik waarschijnlijk nogal wat onterechte klachten over mijn levels", vertelt Hunt aan Ars Technica. Het is onduidelijk in hoeverre dit soort klachten automatisch dan wel door mensen wordt afgehandeld; er zijn intussen miljoenen levels die moeten worden gecontroleerd.

Volgens Hunt zou Nintendo nooit zomaar iemands werk mogen verwijderen zonder daar een duidelijke reden bij te vermelden, tenzij het overduidelijk is dat de gedragsregels worden overtreden. "Als ze me nu gewoon zouden vertellen wat er precies mis is met Kai- Zero G, dan zou ik daar met plezier een oplossing voor bedenken", besluit hij.

Het door Nintendo verwijderde level Kai-Zero G, toegelicht door ontwikkelaar GrandPOObear zelf