EU onderzoekt Amazons gebruik van gevoelige data van onafhankelijke verkopers

De Europese Commissie onderzoekt of Amazons gebruik van gevoelige data van onafhankelijke verkopers een concurrentievoordeel oplevert. Intussen heeft Amazon na druk van de EC en vooral de Duitse waakhond de voorheen strikte voorwaarden voor onafhankelijke verkopers aangepast.

Volgens Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor mededinging, richt het onderzoek zich op Amazons zakelijke activiteiten en specifiek de dubbelrol van het bedrijf; Amazon is namelijk zowel verkoper als marktplaats voor onafhankelijke, derde verkopers. De Commissie stelt dat Amazon voortdurend data over de activiteit van deze onafhankelijke verkopers vergaart. Op grond van een eerste feitenonderzoek stelt de Commissie dat het erop lijkt dat Amazon concurrentiegevoelige informatie gebruikt, zoals informatie over de marktplaatsverkopers, hun producten en de transacties.

Specifiek gaat de Commissie als EU-mededingingswaakhond kijken naar twee aspecten. Ten eerste gaat het om de standaardovereenkomsten die tussen Amazon en de marktplaatsverkopers worden gesloten. Die stellen Amazon in staat om verkoopdata van derden te analyseren en gebruiken. De Commissie wil vooral kijken of deze opgedane data invloed heeft op de concurrentie.

Ten tweede wordt gekeken naar de rol die de vergaarde data speelt bij de selectie van de winnaars van de zogeheten buy box. Dit is een box aan de rechterkant van een productpagina op Amazon, waarin een specifieke verkoper wordt uitgelicht en waarbij kopers zijn product direct in het digitale winkelwagentje kunnen stoppen. Aanbieders in deze box hebben een groot voordeel, omdat ze hiermee prominent naar voren komen en omdat dit een snelle aanschaf van het product mogelijk maakt. Het merendeel van de transacties geschiedt via deze buy box.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de praktijken van Amazon worden gezien als een schending van bepalingen die anticompetitieve overeenkomsten en het misbruik van een machtspositie verbieden. Het gaat om een diepgravend onderzoek dat met prioriteit wordt uitgevoerd, maar over de resultaten en wanneer die beschikbaar zijn, is nog niets te zeggen.

Woensdag is ook bekend geworden dat Amazon heeft besloten aanpassingen door te voeren in zijn voorwaarden voor onafhankelijke verkopers. Die aanpassingen worden doorgevoerd op alle Europese Amazon-websites, maar ook die in Noord-Amerika en Azië. Deze aanpassingen worden over dertig dagen van kracht en zien op klachten die de Duitse mededingingswaakhond had ontvangen van allerlei onafhankelijke verkopers. De Bundeskartellamt opende op basis daarvan in november vorig jaar een eigen onderzoek naar Amazon, maar dat onderzoek wordt nu door de aangepaste voorwaarden beëindigd. Tijdens dit onderzoek hield de Bundeskartellamt nauw contact met de Europese Commissie. Vestager zoomt nu specifiek in op het gebruik van data door Amazon.

De aangepaste voorwaarden zien op nogal wat onderwerpen. Zo mag Amazon zijn aansprakelijkheid jegens de verkopers niet meer geheel uitsluiten en mag het bedrijf niet meer zomaar zonder rechtvaardiging accounts opheffen of blokkeren. Ook wordt het bij conflicten mogelijk om onder omstandigheden een nationale rechtbank te kiezen, zodat men niet meer uitsluitend naar een Luxemburgse rechtbank hoeft.