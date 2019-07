Ziggo blokkeerde onterecht torrentsite EZTV nadat deze op filterlijst Brein kwam

Ziggo heeft meer dan een week lang de torrentsite EZTV ten onrechte geblokkeerd, omdat deze op de lijst van te filteren ip-adressen van Brein kwam. Brein claimt Cloudflare verzocht te hebben EZTV op een ander ip-adres te zetten zodat de site weer beschikbaar kwam.

De blokkade van EZTV door Ziggo heeft minstens een week geduurd. Klanten van de provider meldden vorige week aan Tweakers dat ze de bekende Yarrr-pagina van Ziggo voorgeschoteld kregen toen ze eztv.io wilden bezoeken. Daarop staat 'Je probeert een pagina van The Pirate Bay te bezoeken.' EZTV is weliswaar een torrentpagina, maar is niet van The Pirate Bay.

Op september 2017 bepaalde de voorzieningenrechter in Den Haag dat Ziggo en Xs4all de ip-adressen en domeinnamen van The Pirate Bay moeten filteren voor hun klanten. Antipiraterijstichting Brein stelt de lijst van te blokkeren proxies daarvoor op en is verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Alleen de toegang naar de Zweedse torrentsite mag geblokkeerd worden.

De rechtbank nam bij zijn uitspraak voor het instellen van de blokkade in 2017 nadrukkelijk in aanmerking dat The Pirate Bay illegaal opereert en dat de beheerders door de rechtbank in Amsterdam zijn veroordeeld. Ook erkende de rechter dat hij terughoudend moest zijn met maatregelen over de toegang tot internet bij een zaak waarbij de vermeende inbreukmakers van de torrentsite afwezig zijn. Die afwegingen zijn voor andere sites dan The Pirate Bay niet gemaakt, waardoor de blokkade tot deze site beperkt moet blijven.

Ziggo erkent dat de filtermaatregel in het geval van eztv.io niet terecht was. Volgens de provider is EZTV inderdaad niet een website van de The Pirate Bay, maar werd deze via eenzelfde ip-adres aangeboden en werd deze daarom ten onrechte gefilterd. De provider stelt dat dit de nadelen van een filtersysteem en risico’s van overfiltering aantoont.

"Ondanks dat Ziggo herhaaldelijk heeft gewezen op dit soort risico’s, heeft de rechter onvoldoende rekening gehouden met dit soort complicaties. Dit betekent dat, ook als wij zien of erop geattendeerd worden dat een website onterecht geblokkeerd wordt, Ziggo gehouden is de blokkade in stand te houden tot nader order van Brein", meldt het bedrijf aan Tweakers. Ziggo claimt Brein begin juli van de problemen met eztv.io op de hoogte te hebben gebracht. "Desondanks heeft Brein de filterlijst toen niet geüpdatet."

Brein-directeur Tim Kuik bevestigt de lezing dat eztv.io zo'n twee weken geleden op de filterlijst kwam, omdat deze via een ip-adres van The Pirate Bay beschikbaar kwam. "Ik heb geen idee waarom EZTV op dat ip-adres beschikbaar kwam. Net als The Pirate Bay maken ze gebruik van Cloudflare en iemand leek het blijkbaar een goed idee. Dat was het niet want daardoor werden ze geblokkeerd voor Ziggo-klanten", zegt hij. De Brein-directeur onderkent dat het blokkeringsbevel niet voor EZTV geldt. De stichting heeft volgens hem daarom Cloudflare gesommeerd de torrensite van dat ip-adres te halen.

Dankzij ingrijpen van Brein kunnen Ziggo-klanten de site inmiddels weer bezoeken, moet hij toegeven. "Maar ook EZTV is illegaal en bezoekers horen niet via de site te downloaden of te streamen, want daarmee maken ze inbreuk." Kuik meldt dat Brein EZTV tegelijk gesommeerd heeft de inbreukmakende dienstverlening te staken. "Ook gaan we via een apart bevel een blokkade afdwingen" Daarvoor moet Brein wachten op de bodemprocedure in de blokkadezaak over The Pirate Bay. Die is op 16 december van dit jaar.

Brein meldt verder dat de filterlijst inmiddels uit 'een handvol ip-adressen' en enkele honderden domeinnamen bevat. De stichting verstrekt maandelijks een bijgewerkte lijst aan Ziggo en Xs4all.

EZTV is van oorsprong een in 2005 opgerichte releasegroep die zich op tv-series richtte. In 2014 ging de dienst van de groep offline bij de actie van de Zweedse politie tegen The Pirate Bay, waarbij ook servers van EZTV uit het datacenter in Stockholm in beslag werden genomen. Sinds 2015 is de site onder beheer van Ezcloud Limited, waar de oorspronkelijke groepering niets mee van doen heeft.