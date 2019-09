'Amazon paste zoekalgoritme aan om zijn eigen producten prominenter te tonen'

Amazon heeft het geproductgerelateerde zoeksysteem voor zijn digitale winkel aangepast om de eigen producten beter naar voren te laten komen in de zoekresultaten. Dat stelt de WSJ op basis van bronnen. Het zou een zet zijn om de meer winstgevende producten een stimulans te geven.

Volgens verschillende mensen die aan het Amazon-project hebben meegewerkt, heeft het bedrijf eind vorig jaar het algoritme dat de zoekresultaten voor een product rangschikt, geoptimaliseerd. Dat betekent volgens de niet nader genoemde bronnen dat het zoeksysteem niet alleen de meest relevante producten toont, maar ook een stimulans geeft aan producten die Amazon meer winst opleveren, schrijft de WSJ.

Deze aanpassing, waar Amazon geen ruchtbaarheid aan heeft gegeven, zou zijn doorgevoerd na een jarenlange strijd tussen hooggeplaatste managers van Amazons retailonderdeel in Seattle en het zoekteam van het bedrijf, genaamd A9. Deze mensen van A9 zouden tegen de aanpassing zijn geweest, maar hebben die strijd volgens de bronnen verloren.

Om het algoritme te laten begrijpen wat het meest winstgevend voor Amazon is, moesten de technici data invoeren over de contributiemarge van alle verkochte producten. Dit zou een zeer werkintensief proces zijn geweest waarbij leverinformatie van de Amazon-pakhuizen moest worden verkrijgen om deze marge te kunnen berekenen.

Een van de bronnen geeft aan dat Amazons advocaten een eerder voorstel om winstgevendheid direct in het algoritme te verwerken hebben geblokkeerd, omdat dit een verandering teweeg zou brengen die problematisch in de ogen van toezichthouders zou zijn. Daarbij verwezen ze naar een boete die de Europese Commissie in 2017 oplegde aan Alphabet, omdat het Google Shopping-algoritme de eigen prijsvergelijker in de zoekresultaten bevoordeelde.

Volgens de visie van het zoekteam van Amazon was de poging om winstgevendheid direct of indirect als element mee te nemen een schending van het principe van Amazon om te doen wat het beste voor de klant is. Volgens de bronnen was de aanpassing van het algoritme dan ook geen populair project.

Een woordvoerder van Amazon heeft laten weten dat er geen wijzigingen zijn aangebracht bij de criteria die gebruikt worden voor het rangschikken van de zoekresultaten waardoor de winstgevendheid zou zijn meegenomen. Het bedrijf wilde echter niet ingaan op de vraag waarom de A9-technici het benadrukken van de winstgevendheid omschreven als een significante aanpassing van het algoritme. Amazon wilde ook geen toelichting geven op de werking van het algoritme en de interne discussies daarover.

De mensen die aan het project hebben gewerkt zouden niet weten of en zo ja in welke mate de aanpassing heeft geholpen voor de verkoop van Amazons eigen producten of andere producten van derden die eventueel Amazon meer winst hebben opgeleverd. Het is ook onduidelijk of deze aanpassingen zijn doorgevoerd bij alle regionale versies van de Amazon-winkel.