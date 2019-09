Google houdt op 15 oktober evenement voor vermoedelijk nieuwe Pixel-telefoons

Google heeft een eigen evenement aangekondigd dat op 15 oktober in de Amerikaanse stad New York wordt gehouden. Op dit zogeheten Made By Google-evenement laat Google vermoedelijk onder meer de nieuwe Pixel-smartphones zien.

Onder meer Google-woordvoerder Rachid Finge heeft op Twitter deze datum van het Made by Google-evenement bevestigd, maar er is geen nadere informatie uit te halen over wat het bedrijf bijvoorbeeld gaat aankondigen. Gelet op de naam Made by Google betreft het in ieder geval een evenement waarbij het om hardware gaat. De datum komt niet geheel uit de lucht vallen; Android Central publiceerde eerder een render van Evan Blass waarop de vermoedelijke voorkant van de Pixel 4 te zien met daarop 15 oktober als de datum.

Het bedrijf heeft naar allerlei media uitnodigingen gestuurd die gepaard gingen met een animatie, al is daar verder weinig uit af te leiden. Onder meer de website 9to5google toont de animatie en de bijbehorende uitnodiging, waarop staat dat mensen 'een paar nieuwe dingen kunnen bekijken die door Google zijn gemaakt'. Het evenement is via een livestream op YouTube te volgen.

In de afgelopen periode zijn al behoorlijk wat details over de Pixel 4-smartphones naar buiten gekomen, onder meer via recente hands-on-video's. Deze video's bevestigen informatie van eerdere geruchten, namelijk dat bijvoorbeeld de Pixel 4 XL een Snapdragon 855 krijgt, met 6GB ram en een 6,23"-scherm met een resolutie van 3040x1440 pixels. Ook wordt uitgegaan dat het scherm een verversingssnelheid van 90Hz heeft.