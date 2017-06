EU zoekt partij die Googles Shopping-algoritme in de gaten houdt na boete

De Europese Unie heeft een aanbesteding gepubliceerd waarin wordt gezocht naar een partij die Googles Shopping-algoritme in de gaten houdt en controleert of het bedrijf de eisen van de Commissie implementeert. Die legde Google deze week een boete van 2,4 miljard euro op.

De aanbesteding, opgemerkt door Politico, werd woensdag gepubliceerd, een dag nadat de Google-boete bekend was gemaakt. Het bijbehorende document noemt dat er een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Daarvoor moet een partij 'met technische expertise op het gebied van seo en sem ' de implementatie van de beslissing in de Google Shopping-zaak in de gaten houden. Daarbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan welke 'processen en methodes de positie en de weergave van zoekresultaten bepalen'. Een partij die zich wil inschrijven mag geen banden met Google hebben.

De Europese Commissie legde Google dinsdag een recordboete van 2,4 miljard euro op. Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager heeft Google met het voortrekken van Google Shopping in de zoekresultaten misbruik gemaakt van de machtspositie die het bedrijf heeft op de markt van zoekmachines. Volgens Vestager was Googles beleid ten aanzien van de eigen prijsvergelijkingsdienst niet enkel erop gericht om de vergelijker beter te maken dan die van anderen en zodoende de concurrentie de pas af te snijden.

Google moest deze praktijk binnen 90 dagen beëindigen en mag geen andere handelingen verrichten die hetzelfde concurrentiebelemmerende effect hebben. Als Google na deze periode van 90 dagen doorgaat met het bevoordelen van Google Shopping, moet het bedrijf een boete betalen tot op vijf procent van de dagelijkse wereldwijde omzet van moederbedrijf Alphabet. De zoekgigant maakte in een reactie bekend dat beroep in de zaak niet is uitgesloten.