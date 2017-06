Facebook maakt functie voor vinden van wifi-netwerken beschikbaar

Facebook heeft zijn functie voor het vinden van wifi-netwerken in de buurt wereldwijd beschikbaar gemaakt. Daarmee kunnen gebruikers publieke netwerken vinden die bedrijven via Facebook hebben gedeeld.

Facebook schrijft dat de functie nu voor alle gebruikers beschikbaar is op Android en iOS. In eerste instantie was de functie alleen beschikbaar in een beperkt aantal landen. Nu kunnen gebruikers via de functie 'Wi-Fi zoeken' een kaart te zien krijgen met daarop de beschikbare draadloze toegangspunten in de buurt. Daarvoor moet Facebook wel toegang tot de toestellocatie krijgen.

Daarnaast toont Facebook een korte beschrijving van de bedrijven die de netwerken aanbieden. Het sociale netwerk testte de functie vorig jaar onder iOS-gebruikers. Destijds begon Facebook bedrijven te vragen of zij wifi aanbieden. Volgens het bedrijf moet de functie vooral van pas komen in gebieden waar toegang tot mobiele netwerken beperkt is.