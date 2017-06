Ziggo mag Eredivisie niet aan oud-UPC-klanten doorgeven na 1 augustus

Ziggo mag de Eredivisie na 1 augustus niet meer doorgeven aan oud-UPC-klanten. De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat er een nieuw contract tussen de provider en Fox Sports nodig is. Ziggo was van mening dat er geen nieuwe afspraken nodig zijn.

De NOS schrijft dat het huidige contract afloopt op 31 juli en dat daarna een nieuw contract nodig is om de Eredivisie aan te blijven bieden aan de betreffende klanten. Een woordvoerder laat aan de omroep weten dat er gesprekken met Fox Sports lopen om afspraken te maken, maar dat daar inhoudelijk nog niets over gezegd kan worden.

Door de fusie van UPC en Ziggo in 2014 is de provider van mening dat de oud-UPC klanten onder het huidige contract met Fox Sports vallen, dat doorloopt tot 2020. Ziggo was van mening dat het aanbod dat Fox doet om het voormalig UPC-gebied van de Eredivisiezenders te blijven voorzien 'vele malen duurder' zou zijn dan wat het nu nog kost.

Een Fox Sports-woordvoerder zegt daarover tegen de NOS: "Er staat Ziggo niets meer in de weg om haar klanten te laten profiteren van de huidige, lagere prijzen voor de eredivisiewedstrijden van Fox Sports. Zoals bij onder meer KPN al een jaar het geval is". In het kader van een conflict over het contract met KPN gingen daar de sportzenders van Fox bijna op zwart, maar werd uiteindelijk toch overeenstemming bereikt.