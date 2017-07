'EU wil Google recordboete opleggen vanwege machtsmisbruik met Android'

De Europese Commissie wil Google een recordboete opleggen vanwege machtsmisbruik met zijn mobiele besturingssysteem Android. Onlangs gaf de EU Google een boete van 2,4 miljard euro, omdat het Google Shopping voorrang gaf in zoekresultaten.

De Europese Commissie zou zijn beslissing voor het einde van het jaar bekend willen maken, claimt persbureau Reuters. Om de zaak met de recordboete grondig door te lichten, is een team van experts bezig om te zien of de Commissie tot de juiste conclusie is gekomen. Het is onbekend of die experts al bezig zijn met het doorlichten van de zaak.

Een veroordeling kan grote gevolgen hebben. Google forceerde smartphonemakers en providers om Google-diensten mee te leveren op Android-telefoons. De Commissie ziet dat als misbruik van macht, omdat fabrikanten altijd bijvoorbeeld Google Maps moesten meeleveren als zij telefoons toegang wilde geven tot de Play Store. Die bundeling zou dan niet meer hoeven.

De afgelopen jaren is er wel wat veranderd. Zo leveren veel smartphonemakers naast apps van Google ook alternatieven van Microsoft mee. Smartphonemakers leveren alle smartphones in de EU met Google-diensten. Dat gebeurt niet overal: veel Chinese smartphones hebben geen diensten van de Amerikaanse zoekgigant aan boord.

Tweakers publiceerde eerder een uitgebreid achtergrondverhaal over de zaak.