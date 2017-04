Door Sander van Voorst, maandag 24 april 2017 10:50, 22 reacties • Feedback

De Europese Unie overweegt om regels op te stellen voor de manier waarop bedrijven als Facebook, Google en Twitter inhoud die aanzet tot haat of geweld, van internet verwijderen. Dat blijkt uit een conceptdocument, dat is ingezien door persbureau Reuters.

Het persbureau meldt dat uit het document is op te maken dat de Europese Commissie van plan is om voor het einde van dit jaar met wetgeving of andere instrumenten te komen om 'de juridische fragmentatie en onzekerheid aan te pakken die heerst met betrekking tot het verwijderen van illegale inhoud door online platforms'. De Europese Unie zou hebben vastgesteld dat er veel verschillen zijn tussen de manieren van aanpak die de verschillende partijen hanteren.

Een van de maatregelen die de Commissie overweegt, is dat internetbedrijven niet aansprakelijk zijn voor illegale inhoud, zolang zij zich inspannen om deze actief op te sporen. Daarmee moeten bedrijven een actievere rol aannemen, zo hoopt de Commissie. Het algemene doel zou zijn om 'de rol van onlinebedrijven te verduidelijken zonder hun beperking van aansprakelijkheid aan te tasten', aldus Reuters.

Duitsland diende eerder deze maand een wetsvoorstel in dat dat sociale netwerken verplicht om binnen een dag na een melding berichten die als 'haatcriminaliteit' te bestempelen zijn, te verwijderen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete die kan oplopen tot 50 miljoen euro. In 2016 stelde de EU samen met een aantal techbedrijven gedragsregels op tegen haatberichten op internet. Aan het einde van dat jaar maakte de Commissie zijn ongenoegen kenbaar, omdat de bedrijven niet snel genoeg reageerden.