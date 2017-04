Door Sander van Voorst, maandag 24 april 2017 10:30, 4 reacties • Feedback

Uit een rapport van de Duitse politie, de jaarlijkse 'Polizeiliche Kriminalstatistik', blijkt dat het aantal meldingen van internetcriminaliteit in Duitsland tussen 2015 en 2016 met 80 procent is toegenomen. Het gaat in totaal om ongeveer 82.000 meldingen.

De krant Die Welt heeft cijfers gepubliceerd uit het rapport dat maandag wordt gepresenteerd door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Bij de meldingen gaat het om internetcriminaliteit 'in enge zin', al blijkt niet welke meldingen daar precies onder vallen. In andere categorieën, zoals fraude, het stelen van gegevens en 'computersabotage', is minder groei waar te nemen. In het geval van fraude is er een afname te zien van 37,5 procent. Bij sabotage, waar bijvoorbeeld een ddos-aanval onder valt, komt de toename neer op 25 procent.