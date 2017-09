'EU-regels gaan excessieve verwijdering content door auteursrechtenclaims tegen'

De Europese Commissie werkt aan regels die het excessief verwijderen van content vanwege auteursrechtenclaims moeten tegengaan. Zo kunnen mensen van wie content is verwijderd, onder de nieuwe regels de verwijdering aanvechten.

De mogelijkheid om verwijdering aan te vechten is een verplichting voor bedrijven, schrijft persbureau Reuters, die een kladversie van de richtlijnen heeft ingezien. De regels tegen excessief verwijderen van content maken deel uit van richtlijnen van de Europese Commissie om bedrijven aan te sporen sneller op te treden bij illegale content. Zo moeten bedrijven als Facebook en YouTube verzoeken vanuit Europese lidstaten met voorrang in behandeling nemen.

Daarnaast is het de bedoeling dat bedrijven gaan werken met 'trusted flaggers', mensen of organisaties die vaak correct illegale content rapporteren. Ook hun verzoeken zouden voorrang moeten krijgen om de illegale content snel offline te krijgen.

De content waarover het gaat, is vaak geluids- of beeldmateriaal dat auteursrechten schendt. Ook kan het gaan om haatberichten. De richtlijnen zijn in eerste instantie handvatten en bedrijven kunnen die vrijwillig implementeren. Als dat niet gebeurt, overweegt de Commissie in het voorjaar van 2018 met regels te komen die wel kracht van wet hebben.

De Europese Commissie heeft niet gereageerd op de gepubliceerde informatie uit de kladversie. De Commissie openbaart de uiteindelijke versie naar verwachting aan het einde van deze maand.