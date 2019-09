Europese League of Legends-coaches klagen over internetkwaliteit in Berlijn

Coaches van League of Legends-e-sportsteams klagen over de internetkwaliteit in Berlijn. De klachten lopen uiteen van dagenlang geen internet tot een hoge ping. De hoogste Europese League of Legends-competitie wordt gehost vanuit Berlijn en ook de teamhuizen staan in de stad.

De coach van het team Splyce, Hadrien Forestier, windt er geen doekjes om in een interview met Dotesports. "Internet is altijd al vreselijk geweest in Berlijn tijdens de afgelopen drie jaar van mijn coachschap. Er is een erg lage snelheid en bandbreedte ten opzichte van wat ik gewend ben in Frankrijk. Internet dat volledig uitvalt gebeurt zo nu en dan, minstens meerdere dagen tijdens een deel van het seizoen."

Forestier klaagde onlangs op Twitter nog over een weggevallen internetverbinding, wat zeker vijf dagen aanhield, ook al heeft het teamhuis van Splyce twee internetverbindingen en een mobiele back-upverbinding. Hij zegt niet te begrijpen waarom de LEC nog steeds in Berlijn vertoeft: "Dit zomerseizoen hebben we al meer dan twee volle weken met training verloren, omdat er geen internet was".

De Splyce-coach krijgt bijval van andere coaches en spelers die de internetsituatie in Berlijn omschrijven als 'vreselijk slecht' en een 'groot probleem'. De teammanager van LEC-team FC Schalke 04, Nicolas Farnir, meldt dat hij zijn provider in de afgelopen vier maanden tien keer heeft gebeld over wegvallende verbindingen, hoge ping-waarden, of een dagenlang aanhoudend gebrek aan internet. Het gaat bij de LEC-teams veelal om provider Vodafone. Volgens Farnir weet Vodafone al maanden van de problemen, maar lukt het het bedrijf niet om ze op te lossen. "Het wordt onderhand belachelijk en het is niet eenvoudig een contract in Duitsland op te zeggen", klaagt hij.

Het probleem speelt overigens in grote delen van Berlijn, maar ook in veel andere delen van het land. In een artikel van NPR van begin dit jaar schetste Claudia Engfeld van de Berlijnse Kamer van Koophandel een nogal negatief beeld, waarbij ze aangaf dat de verbindingen in sommige delen van Berlijn zo slecht zijn dat bedrijven besloten te verhuizen of hun personeel vroegen om thuis te werken. Volgens Engfeld zit het probleem in de infrastructuur, die volgens haar uit oude technologie bestaat. "In Duitsland vind je bijna overal koper dat niet in staat is tot snelheden hoger dan 250Mbit/s. De gemiddelde realiteit is 50Mbit/s en dat is vrij slecht."

Veel mensen maken verwijten aan het adres van de dominante speler, Deutsche Telekom. In Duitsland verbetert het bedrijf oude koperlijnen door middel van vectoring, het gebruik van algoritmes voor ruisonderdrukking. Een woordvoerder van Deutsche Telekom erkende begin dit jaar dat er nog niet echt is begonnen met een grootschalige vervanging van koper door glasvezel. Hij stelt dat als daar vier jaar geleden mee was begonnen, dat slechts tien tot vijftien procent van de Duitse huishoudens nu toegang tot 1Gbit/s zouden hebben gehad. Volgens hem is een grote dekking van glasvezel duur, bereikt dat te weinig klanten en zou het overgrote deel dan nog altijd op een gemiddelde snelheid van 16Mbit/s zitten. Volgens hem is het verbeteren van koper beter, omdat dat ertoe zou hebben geleid dat 80 procent van de Duitse huishoudens toegang hebben tot snelheden tot 50Mbit/s.

De LEC is de hoogste professionele Europse e-sportscompetitie binnen het spel League of Legends. Niet alleen de studio waar de spelers de professionele wedstrijden afwerken bevindt zich in Berlijn, maar dat geldt ook voor alle teamhuizen, waar de spelers en de coaches verblijven en trainen. Splyce heeft zich onlangs overigens weten te plaatsen als derde team en heeft daarmee toegang tot de voorrondes van het wereldkampioenschap dat over een paar weken begint.