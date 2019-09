Honor opent woensdag webshop in Nederland en start verkoop Honor Band 5

Honor opent woensdag een eigen webwinkel in Nederland. Daarnaast zal de fabrikant woensdag beginnen met de Nederlandse verkoop van de Honor Band 5-fitnesstracker voor 30 euro. In 2020 worden de smarttelevisies van Honor in de Nederlandse webshop verwacht.

Het aanbod van de Nederlandse webshop zal in eerste instantie bestaan uit smartphones zoals de Honor 20-serie en de Honor 9X. Die laatste telefoon moet nog uitkomen buiten Azië. In de toekomst zal het merk ook smarthomeproducten verkopen in Nederland. Zo worden in 2020 de smarttelevisies van Honor verwacht. Of de fabrikant in de toekomst ook zijn Magicbook-laptops in Nederland gaat verkopen is nog onduidelijk.

Honor verwacht bestellingen binnen 1 à 2 werkdagen te kunnen verzenden vanuit een magazijn in Nederland. Bij bestellingen tot 99 euro zullen de verzendkosten 5 euro bedragen. Vanaf 99 euro is verzending gratis. De webshop zal gebruik maken van DHL voor het versturen van pakketten.

Daarnaast begint de fabrikant woensdag met de Nederlandse verkoop van de Honor Band 5-fitnesstracker. Deze fitnesstracker heeft een amoled-scherm van 0,95" met een resolutie van 120x240 pixels. Daarnaast bevat de fitnesstracker een hartslagmeter en functioneert deze als sleeptracker. De Band 5 bevat een accu van 100mAh en is waterbestendig. De Honor Band 5 kost 29,90 euro.