'Rusland kraakte encryptie FBI-communicatie'

De Russische inlichtingendienst zou er vanaf 2011 in geslaagd zijn om de versleutelde communicatie van mobiele surveillanceteams van de FBI in te zien. Ook het back-upsysteem zou daarna niet veilig zijn geweest.

Russische spionnen konden dankzij het kraken van de encryptie de radiocommunicatie van de lichtgewicht radiosystemen die FBI-teams bij inlichtingenoperaties gebruiken inzien. De communicatie onderschepten ze onder andere met mobiele afluisterstations: spionnen liepen, of reden met busjes naar een plek in de buurt van de FBI-teams. De acties van de Russen hinderden de mogelijkheden van de FBI om de locaties en bezigheden van Russische spionnen op Amerikaans grondgebied te achterhalen. De Russen zouden zo inzicht hebben gekregen in tactieken en samenstellingen van de Amerikaanse teams.

Of ze de communicatie in real-time konden kraken is niet bekend. De FBI zou lang in het duister hebben getast over hoe Rusland de versleuteling ongedaan kon maken. De faciliteiten van Russische diplomaten in de Verenigde Staten speelden eveneens een rol als afluisterstation bij het onderscheppen, verwerken en kraken. Daaronder vielen twee locaties in Maryland en New York die Rusland in 2016 op last van toenmalig president Obama moest ontruimen waarbij hij tientallen Russische diplomaten 72 uur de tijd gaf om het land te verlaten.

Naast de radiocommunicatie konden de Russen ook het back-upsysteem van de FBI met succes onderscheppen. Dit systeem bestond uit telefoons met walkie-talkie-achtige eigenschappen. De Russische inlichtingendienst kon die telefoons identificeren en de signalen opvangen.

De bevindingen blijken uit gesprekken die Yahoo News met meer dan vijftig medewerkers en voormalige personeelsleden van inlichtingen- en beveiligingsdiensten hield. Enkelen wijzen erop dat het kunnen kraken in de hand is gewerkt door het gebruik van gebrekkige, ineffectieve systemen door de FBI. Er zou een geïntegreerde infrastructuur voor de communicatie gebouwd worden, maar deze kwam niet van de grond.